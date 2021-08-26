Опубликована программа Всероссийской недели охраны труда

В рамках Недели за 4 дня состоится свыше 100 мероприятий с участием представителей Минтруда России, Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, широкого круга российских и международных экспертов, включая руководителей госкорпорации «Росатом», РЖД, «Газпромнефти», СУЭКа, KPMG Russia & CIS, «Яндекс.Маркета», IKEA. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.
6 сентября пройдет стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова. В рамках дискуссии будут затронуты вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда, модернизация законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти и граждан, а также работодателей, внедрение электронного документооборота в сфере труда и его одновременная интеграция в электронные сервисы ПФР, ФСС, государственной инспекции труда.
Одной из центральных тем ВНОТ станет обсуждение изменений в Трудовой кодекс, отвечающих новым вызовам в сфере охраны труда и направленных на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте. Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. В ходе сессий представители Минтруда России дадут развернутые комментарии по этому поводу.
Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.
Готовые решения по профилактике производственного травматизма и обеспечения безопасности на рабочем месте в соответствии с глобальными вызовами будут также представлены на отраслевой выставке ВНОТ. Участие в ней примут более 50 отечественных компаний, обладающих интересным опытом и современными наработками. Среди экспонентов будут АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», ПАО «Норникель» и другие. Также на выставке свои стенды презентуют Ленинградская область и Краснодарский край.
Этот год знаменует концептуальные изменения в подходе к охране труда: формируется законодательная база, приоритеты сфокусированы на профилактике и обеспечении безопасности на рабочем месте, ставится цель аккумулировать лучшие практики со всей страны и масштабировать этот опыт. Этим задачам отвечает Всероссийский конкурс лучших практик в сфере охраны труда, который уже пятый год подряд организует Минтруд России в рамках ВНОТ.
Завершит Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день. В программе – сессии и кейс-баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной безопасности. Среди тем сессий – креативные индустрии и новые технологии в охране труда, волонтерская повестка и многое другое. Активное участие в дискуссиях с молодежью примут представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года во исполнение Постановления Правительства РФ от 11.12.2015 N 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда». VI Всероссийская неделя охраны труда состоится 6 – 9 сентября 2021 года в Парке науки и искусства «Сириус», Сочи.
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