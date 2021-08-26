Правительство выделило 1 млрд рублей КамАЗу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Это решение принято по итогам рабочей поездки Мишустина в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня.

«В ходе командировки Михаил Мишустин посетил завод КамАЗ, пообщался с рабочими и провёл совещание, посвящённое вопросам развития предприятия. Как рассказал директор КамАЗа, в ближайших планах завода – наращивать объёмы производства автомобилей, увеличить производство моторов, мостов и колёсных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков. После возвращения в Москву председатель правительства поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию КамАЗа, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета», – сообщает сайт правительства РФ.

Выделенные средства призваны возместить КамАЗу затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов.