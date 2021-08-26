Проблемы с цепочками поставок бьют по крупнейшим производителям

Кризис с цепочками поставок, который в самом начале так же, как инфляция, казался кратковременным, скорее всего, считает Bloomberg, перейдет в следующий год. Главный виновник — все тот же штамм «Дельта», который сильно ударил по экономикам азиатских государств и судоходству, а также может еще преподнести глобальной экономике немало других серьезных неприятностей.

Производители в панике от дефицита ключевых ингредиентов и сырья. Рост цен на сырье и энергию провоцирует самые настоящие войны между компаниями за то, чтобы захватить пространство на контейнеровозах и первыми доставить свои товары и изделия покупателям. Отдельные экспортеры поднимают цены или и вовсе отменяют поставки.

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«Мы не можем найти достаточно компонентов для производства, — жалуется генеральный директор гонконгской компании Musical Electronics Ltd. Кристофер Тсэ, — мы не можем найти достаточно контейнеров. Цены взлетели до небес. Даже не знаю, удастся ли нам хоть что-то заработать, например, на кубиках Рубика, потому что цены постоянно меняются».

По словам Тсэ, цена на магниты, используемые в игрушках, например, поднялись с марта на 50%, что увеличило себестоимость приблизительно на 7%.

Решимость Пекина полностью искоренить коронавирус приводит к тому, что даже самое незначительное количество заражений может стать для торговли очень сильной головной болью. За примерами далеко ходить не приходится. В этом месяце китайские власти закрыли часть третьего в мире по объемам грузоперевозок контейнерного порта — Нинбо. Он был закрыт на две недели после того, как заразился… один грузчик. В 2021 году была остановлена работа на причалах Шэньчжэня после нескольких заражений портовых рабочих.

«Перегруженность портов и перебои с доставкой контейнеров могут продлиться не только до четвертого квартала 2021 года, но даже до лета 2022 года, — делает неутешительный прогноз президент тайваньской компании Evergreen Marine Corp. Хсыех Хуэйчуань. — Если распространение пандемии не удастся эффективно сдерживать, то перегруженность портов станет новой повседневной реальностью».

Стоимость доставки контейнера из Азии в Европу выросла по сравнению с маем 2020 года, по данным Drewry World Container Index, почти в 10 раз(!), а из Шанхая в Лос-Анджелес — более чем в шесть.

Большие ритейлеры имеют долгосрочные контракты с контейнерными линиями, но в Азии производство в основном зависит от десятков тысяч мелких и средних производителей, которые организуют грузоперевозки через логистические компании. Этим компаниям, в свою очередь, все труднее находить для своих клиентов пространство на контейнеровозах, потому что владельцы судов продают его тем, кто больше платит.

Порядка 60-70% сделок по грузоперевозкам между КНР и США является, по данным аналитика President Capital Management Corp. Майкла Ванга, спотовыми, или краткосрочными. Ванг считает, что распределение мест на контейнеровозах по описанной выше аукционной схеме может продлиться до февраля 2022 года, когда китайцы будут отмечать Новый год.

Более половины из 3 тыс. немецких компаний, опрошенных Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат (DIHK), тоже считают, что проблемы с цепочками поставок будут ощущаться и в следующем году.

«Глобальные цепочки поставок так ослабели, что единственная, даже самая незначительная авария может причинить большие проблемы», - говорится в аналитической записке HSBC Holdings Plc.

Не удивительно, что в такой обстановке в США, например, снижаются прогнозы по темпам роста экономики и растут прогнозы по инфляции в 2022 году. По сравнению с прошлым годом базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCEPI) вырастет по прогнозам на 4% в третьем и на 4,1% в четвертом кварталах, что вдвое выше 2-процентной цели ФРС.

Распространение «Дельты», особенно в Юго-Восточной Азии очень сильно осложняет работу многих фабрик и заводов. Например, во Вьетнаме, втором в мире экспортере обуви и одежды, правительство приказало бизнесменам разрешить рабочим ночевать прямо на рабочих местах, чтобы попытаться сохранить производство на приемлемом уровне.

Под сильным давлением оказалась даже могучая Toyota Motor Corp. Автопроизводитель предупредил в августе, что приостановит работу на 14 заводах в Японии и из-за дефицита чипов сократит объем производства на 40%.

Не лучше обстоят дела и на другом конце планеты. В Великобритании, к примеру, компаниям пришлось столкнуться с рекордно низкими запасами сырья и галопирующими ценами торговых сетей, которые растут темпами, невиданными с ноября 2017 года.

Под угрозой оказалось даже восстановление экономики Германии. Показатели деловой уверенности в крупнейшей в Европе экономике, по данным мюнхенского Ifo, снизились намного сильнее прогнозов подавляющего большинства экономистов во многом благодаря дефициту металлов, пластмасс, чипов и много другого.