Продукцию московского производителя установили на одном из самых протяженных мостов в России

Резидент особой экономической зоны Москвы Нанотехнологический центр композитов (НЦК), установил более 700 метров композитных перильных ограждений на Президентский мост через реку Волгу в Ульяновской области. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Президентский мост в Ульяновской области – это совмещенный металлический двухъярусный балочный мост, которые соединяет право- и левобережную части Ульяновска. Он входит в пятерку самых протяженных мостов в РФ, его длина составляет 5825 метров.

«В ходе реализации проекта строительства левобережной развязки Президентского моста в Ульяновске установлены композитные перильные ограждения производства резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Длина ограждений и композитных лестничных сходов превысила 700 метров. Участие в строительстве одного из самых протяженных мостов в России пополнило список достижений компании, в числе которых сотни проектов по поставке перильных ограждений по всей территории РФ от Южно-Сахалинска до Калининграда», - отметил Александр Прохоров.

Нанотехнологический центр композитов (НЦК) представляет кластер современных материалов и нанотехнологий ОЭЗ.

«На площадке столичной особой экономической зоны резидент ведет разработку и производство композитных изделий для применения в дорожном строительстве, при производстве беспилотной техники, автомобилей, городского транспорта. Кроме многочисленных проектов в России, НЦК выступает ведущим экспортером ОЭЗ с объемами поставок в 2020 году на сумму более 100 млн рублей. Статус резидента позволяет производителю существенно экономить на налоговых сборах и других платежах и инвестировать дополнительные средства в новые разработки», - отметил глава ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Как отметил руководитель департамента продаж Нанотехнологического центра композитов Евгений Рафаилов, Президентский мост - важнейший инфраструктурный проект для Ульяновска, при его реализации применили ряд инновационных технологий. Он пояснил, что композитные перильные ограждения применяются на мостовых сооружениях и путепроводах как замена металлических. Они имеют малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и простоту замены элементов конструкции, при этом фактически отсутствуют затраты на обслуживание в период эксплуатации.