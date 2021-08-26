Reuters: США разрешили Huawei покупать американские чипы

Регуляторы США одобрили несколько заявок китайской компании Huawe (которая находится под американскими санкциями), на покупку микросхем для автопромышленных промышленности, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Речь якобы идет о чипах для автомобильных экранов и датчиках.

Издание предполагает, что микросхемы для автопромышленности не являются передовыми, поэтому американские власти могли разрешить китайском компании их покупку.

Представитель министерства торговли США сообщил, что ведомству запрещено раскрывать информацию о на этот счет. Представитель компании Huawei также отказался комментировать информацию.США ввели санкции в отношении Huawei в 2019 году под предлогом угрозы национальной безопасности.

В январе 2021 года США ввели санкции против Huawei за связи с военно-промышленным сектором Китая.