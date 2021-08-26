Российские самолеты эвакуировали людей из Афганистана

В Россию вернулись все четыре самолета министерства обороны РФ, отправленные в Афганистан для эвакуации граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Все самолеты приземлились в Подмосковье в Чкаловском.

25 августа «Эксперт» сообщал, что министерство обороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

«25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

24 августа «Эксперт» сообщал, что заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Общественному радио» заявил, что в аэропорту Кабула неизвестные захватили украинский пассажирский самолет.

«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», – сказал министр.