Рынки США взлетели – и зависли в ожидании

Торги на фондовом рынке в США 25 августа завершились достижением индексами S&P 500 и Nasdaq новых исторических максимумов. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,22%, до 4496,19 пункта, а Nasdaq Composite — на 0,15%, достигнув 15041,86 пункта. Dow Jones вырос на 0,11%, до 35405,50 пункта. И хотя сам по себе подъем был незначительным, это не отменяет царящего среди инвесторов позитивного настроя.

Оптимизм, в частности, был связан с надеждами на заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Участники рынка ждут, что глава американского регулятора определит сроки, в которые регулятор намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов в объеме 120 млрд долларов. Ожидания, в частности, базируются на позитивных новостях с «коронавирусного фронта»: как полагают эксперты, темпы распространения штамма «дельта» могли достигнуть пика, за которым последует спад заболеваемости.

По мнению Тома Ли из компании Fundstrat, худшее, возможно, позади — при этом он ссылается на снижение количествва заражений во Флориде и Техасе, сообщает «Интерфакс».

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«Мы осознаем, что фондовые рынки демонстрируют волатильность, и большое количество возможных вариантов развития событий означает, что инвесторам не так-то просто прийти к консенсусу. Между тем, наш основной сценарий предполагает дальнейшее движение в сторону риска, при этом повсеместное ралли ожидается в конце года», — отметил эксперт.

Тем временем в четверг, 26 августа, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, теряя 0,16%, что после очередного исторического рекорда выглядит как локальный технический откат.

Рост на благих ожиданиях

Вообще же нужно признать, что рост американского фондового рынка на этой неделе выглядит весьма странно, говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. По его мнению, в основе этого роста лежит не конкретный финансово-экономический фактор, а надежды инвесторов, на то, что ФРС в четверг-пятницу, 26-27 августа, не станет объявлять о сроках сворачивания программы покупки облигаций на 120 млрд долларов в месяц. Объективная же макроэкономическая реальность, судя по данным о деловой активности (PMI), в производственном секторе и в секторе услуг США, настойчиво намекает на замедление американской экономики: PMI в секторе услуг в августе снизился с 59,9 до 55,2, а в производственном — с 63,4 до 61,2 пункта. Тем не менее, индекс S&P 500 растет уже пять сессий подряд, в общей сложности прибавляя за этот период около 2%. Конечно, отмечает Гринштейн, можно попытаться объяснить этот чрезмерный оптимизм новостями о полном одобрении противоковидной вакцины Pfizer-BioNTech в США или о принятом палатой представителей пакете бюджетных предложений на 3,5 трлн долларов. Но если говорить откровенно, то нужно признать, что рынки это и так понимали: вакцина Pfizer-BioNTech имела разрешение на экстренное использование, ее ввели сотням миллионов американцев, и странно бы было после этого сигнализировать о проблемах с ней. С пакетом инфраструктурных инвестиций на 3,5 трлн долларов тоже все понятно: у демократов большинство в палате представителей, поэтому принятие пакета было лишь вопросом времени. К тому же нельзя забывать об обратной стороне столь масштабных госинвестиций: это налоги, которые в США вот-вот должны вырасти. Неудивительно, что на рынке все больше разговоров о том, что американский фондовый рынок «вытаскивают» перед выступлением главы ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, 27 августа, констатирует эксперт. И понятно, что фондовые площадки в других регионах, где нет такой поддержки финансового регулятора, как в США, или не растут, или снижаются.

Нет финансовой поддержки — нет и роста

В Азии сегодня как раз такая ситуация, говорит Гринштейн. Японский фондовый индекс Nikkei 225 закрылся в символическом плюсе 0,06%, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал сразу 1,48%. В Китае, конечно, есть своя негативная история, связанная с данными о снижении прибыли крупнейшего застройщика Evergrande — за первое полугодие 2021 года она должна сократиться сразу на 39,0%. Учитывая сложное финансовое положение компании, это серьезная проблема, но не столько, чтобы индекс Hang Seng падал на 1,48%. Эту идею подтверждают и фондовые индексы в Европе, где немецкий DAX с открытия торгов теряет 0,42%, а британский FTSE 100 0,37%. Все вместе сигнализирует о том, что рынки достигли тех уровней, где они и будут встречать важнейшее событие этой недели, а возможно и всего лета 2021 года, полагает Гринштейн. Симпозиум в Джексон-Хоуле начнется уже сегодня, однако главное его выступление состоится завтра, 27 августа, в 17.00 мск.

Очевидно, что время для объявления сворачивания программы покупки облигаций пришло, но захочет ли это признать Джером Пауэлл, глава ФРС, или он предпочтет подождать до сентябрьского заседания регулятора, неизвестно. Для рынков это значит только одно: сегодняшний день будет нейтральным, даже несмотря на важный релиз статистики по ВВП США за второй квартал 2021 года, убежден эксперт. Российские фондовые индексы в этом контексте останутся вблизи текущих значений — индекс РТС 1648,00, индекс Мосбиржи 3869,00, — либо снизятся не более чем на 1,0%. А вот уже завтра к вечеру нас ждет всплеск волатильности, по итогам которого фондовые рынки получат повод либо для коррекции на 10-15% в следующие месяц-два, либо для небольшого роста. Действительно, соглашается аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов, на мировых рынках сейчас отмечается пониженная волатильность: все ожидают посыла, который будет дан инвесторам по итогам симпозиума в Джексон-Хоул. Утро четверга принесло первый тревожный звонок из Азии: Южная Корея подняла ключевую ставку с 0,5% до 0,75%, став первой развитой экономикой, начавшей поднимать процентные ставки. Индексы акций Южной Кореи, Китая и Гонконга находятся в минусе. И с очень высокой вероятностью можно предположить рост волатильности не только в эту пятницу, но и на следующей неделе, считает эксперт.