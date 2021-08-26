Счетная палата против включения экоплатежей в Налоговый кодекс

Неналоговые экологические платежи в 2020 году принесли российской казне 8% от всех нефискальных доходов — 382,8 млрд рублей. С 2017 года доля этих сборов в общем объеме выросла вдвое. Казалось бы, прогресс очевиден и можно только порадоваться и пожелать более динамичного развития системе. Однако по мнению аудиторов Счетной палаты, на практике все происходит не так уж и гладко.

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Речь идет о трех видах платежей: за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологическом и утилизационном сборах. Анализ показал, что механизмы их взимания и использования пока еще недоработаны.

«В целом по итогам анализа мы пришли к выводу, что компенсационная функция экологических платежей пока недостаточно реализована. Зачастую платежи имеют схожий объект взимания или не выполняют в полной мере свое назначение. Это говорит о необходимости системного пересмотра подходов к их реализации», — отмечает аудитор Андрей Батуркин.

Экологический пробел

Как выяснили аудиторы, экологический сбор охватывает далеко не всех производителей и импортеров товаров, не утилизирующих отходы. В качестве примера СП приводит тех, кто выпускает и ввозит в страну табак и алкоголь. Многие из них, как выяснилось, не спешат становиться на учет и платить за то, что кто-то утилизирует использованную упаковку от их продукции.

Одна из причин — огрехи в самом процессе сбора информации. Как поясняют в СП, нынешние правила работы Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) напрямую не определяют, кто должен передавать информацию, на основе которой формируется реестр предприятий.

Сейчас этот список создается, по сути, задним числом — производители и импортеры отчитываются о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров за предыдущий календарный год. Предоставление промежуточной отчетности Росприроднадзору не предусмотрено. Кроме того, сам процесс носит заявительный характер.

Аудиторы полагают, что в итоге в реестре производителей и импортеров оказывается неполная или неактуальная информация.

«Предоставление декларации раз в год может затруднить контроль Росприроднадзора за реальным выпуском в оборот товаров, подлежащих утилизации, а также за объемами реализованных товаров, которые необходимы для контроля за выполнением нормативов утилизации. С учетом современного уровня развития информационных технологий модель регулярной (ежегодной ежеквартальной отчетности) представляется устаревшей», — говорится в отчете СП.

Аудиторы полагают, что отчетность надо формировать в режиме реального времени, и в ней должны указываться данные по выпуску в оборот и первичной реализации товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации.

В Счетной палате предложили дополнять поступающие в систему сведения данными из других инфосистем — ФНС и Центра развития перспективных технологий, занимающегося маркировкой товаров.

Утилизировать, а не закапывать

Но сбор денег — это, на самом-то деле, не главная цель экологических сборов. Предполагается, что ключевая их функция — компенсирующая. То есть, на средства, поступающие в бюджеты разных уровней будет каким-то образом нивелироваться тот ущерб, который наносит природе пустая тара, транспорт, само производство. Экоплатежи призваны в том числе стимулировать производителей заниматься утилизацией, модернизировать свои предприятия для того, чтобы они как можно меньше загрязняли окружающую среду.

Для этого предусмотрены и различные льготы. Например для НВОС есть как повышающие, так и понижающие коэффициенты. Можно также зачесть в счет этой платы собственные расходы компании на природоохранные мероприятия. Но на практике этим мало кто пользуется. По данным СП, на начало 2020 года из почти 180 тысяч организаций, которые платят НВОС только 226 (или 0,13%) воспользовались такой возможностью и применили нулевой коэффициент при использовании наилучших доступных технологий.

«В 2017-2020 годах общий объем предоставленных корректировок, то есть понижения платы, составил примерно 2,4 млрд рублей, а доля подтвержденных затрат, заявленных плательщиками — не более 3,6%. Мы считаем, что необходимо более точно определить механизм целевого расходования платы за НВОС, а также перечень целей, направленных на то, чтобы проводить природоохранные мероприятия», - прокомментировал ситуацию Андрей Батуркин.

Еще одна проблема — непосредственно утилизация. Предполагалось, что экоплатежи будет направляться в том числе на ускорение и модернизацию этого процесса. Однако пока, как признают в Минприроды, в России более 90% отходов просто отправляется на полигоны. Предполагается, что к 2030 году показатель сократится вдвое, а сортировка отходов достигнет 100%. В том числе за счет экологических платежей. Но для этого нужно выделять поступающие с таких сборов деньги из общей массы, не давая им «затеряться» и уйти на очень важные, но никак не связанные с экологией вопросы. Такие, увы, всегда найдутся.

Счетная палата настаивает на том, что нужно проработать механизмы целевого расходования платы за негативное воздействие на окружающую среду. В Минприроды заявляют, что они уже на подходе.

«У нас уже принят в третьем чтении и одобрен Советом Федерации законопроект, который предусматривает направление экологического сбора в том числе на капитальное строение, обустройство контейнерных — то есть на расширение возможностей того, куда будет направляться экосбор. В первую очередь он направлен на стимулирование и создание утилизационных мощностей, в том числе товаров и упаковки», — заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, комментируя отчет Счетной палаты.

Он добавил, что уже готов к внесению в Госдуму законопроект об ответственности собственников предприятий I и II классов опасности, обязывающей их ликвидировать вред окружающей среде одновременно с выводом из эксплуатации производства.

«Новый закон позволит не накапливать экологические проблемы в будущем. Он вводит для предприятий принцип «убери за собой», — пояснил Цыганов, добавив, что этот закон предполагает в том числе и «окрашивание средств».

Налог или не налог?

Однако «красить» средства от экосборов нужно не только на федеральном, но и на региональном уровне. По словам директора департамента доходов Минфина России Елены Лебединской, часть платежей НВОС полностью направляется в региональные и местные бюджеты, и какие-либо установки по их использованию должны появиться и на таком уровне.

Впрочем то, как будут тратить деньги регионы, сейчас не главный вопрос на повестке дня. Более актуально то, каким образом будут собирать их в будущем. Все также — в добровольно-штрафном порядке, или же на обязательной основе? То есть, станут ли платежи налогами?

С одной стороны, это был бы вполне логичный шаг, который позволил бы упорядочить систему. Сейчас неналоговые платежи, в частности, экологический и утилизационный сборы, администрируются Росприроднадзором. Но это, скажем так, не его «профильная функция».

«Это ведомство изначально создавалось для того, чтобы выявлять случаи нарушения экологического законодательства и перенаправлять администрирование по штрафам дальше по инстанциям (суды, налоговая служба и т.п.). Самому Росприроднадзору заниматься сборами по таким нарушениям крайне сложно, так как недостаточно развита административная система», — объясняет руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

С другой стороны, отмечает эксперт, есть ФНС, у которой хватает и компетенций и ресурсов. Так что передача экоплатежей на откуп налоговой, безусловно, упростит процесс сборов и взимание штрафов за нарушения. Казна от этого только выиграет.

Но в Счетной палате думают о тех, кто от форсирования событий проиграет — о бизнесе. Внесение неналоговых платежей в

Налоговый кодекс сделает их обязательными и нагрузка в том числе на тех, кто работает чисто и без нарушений, резко увеличится. Аудиторы уверены, что менять статус экоплатежей нужно не раньше, чем завершится реформа системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП).

В СП указывают на то, что утвержденная к 2020 году концепция РОП предполагает полный перенос ответственности за утилизацию упаковки на компании-производители и импортеров товаров. При этом с 22 года норматив утилизации будет составлять 100%. Против нынешних 20%. То есть, всего за год показатель вырастет впятеро. И это будет очень чувствительным ударом для бизнеса, только начинающего приходить в себя после пандемии.

«Это, конечно, будет нагрузка как для производителя, так и конечного потребителя.Одним из важнейших итогов перехода на 100% норматив утилизации может стать увеличение конечной стоимости продукции, в цене которой заложена величина экологического сбора и затраты на утилизацию. Достоверно определить влияние повышенного норматива утилизации на конечную стоимость продукции можно будет только после проведения соответствующих расчетов», — предупреждает Андрей Батуркин.

В Счетной палате полагают, что перевод РОП в фискальную плоскость приведет, по сути, к тому, что с водой выплеснут и ребенка. Погнавшись за доходами государство может затормозить основной процесс, ради которого все и затевалось — фактическую утилизацию отходов. А ведь место на полигонах во многих регионах уже практически закончилось.