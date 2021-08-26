СМИ: премьер-министр Израиля ищет поддержки у США для операций против Ирана

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников сообщает, что визит нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон имеет перед собой главную цель – заручиться согласием Белого дома на продолжение тайных операций против ядерной программы Ирана.

По мнению издания, в Израиле опасаются, что намерение президента США Джо Байдена вернуть Вашингтон в «ядерную сделку» с Тегераном, может помешать проведению диверсий на иранских ядерных объектах или убийств иранских ученых-ядерщиков.

Сегодня, 26 августа, состоится встреча Байдена с Беннетом в Белом доме.

27 ноября «Эксперт» сообщал, что недалеко от Тегерана был убит физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы Ирана, Мухсин Фахризаде. Было подорвано взрывное устройство рядом с автомобилем Мухсина Фахризаде, а затем а месте покушения на развернулся бой между нападавшими и его охраной. Сообщается еще о нескольких погибших в результате нападения – речь может идти о родственниках Мухсина Фахризаде.

Официальный Тегеран пообещал отомстить за гибель своего ученого. «Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», – написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

11 апреля «Эсперт» сообщал, что, что на иранском ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Газета New York Times и телеканал BBC сообщили, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. Два неназванных сотрудника западных разведок заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему, которая питает подземные центрифуги, обогащающие уран.

После аварии Израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке страны сообщали, что авария в Нетензе была результатом израильской кибератаки.