Талибы арестовали экс-президента Афганистана

CNN со ссылкой на источник заявило, что движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) поместило под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая (находившегося у власти с 2004 по 2014 год), сообщает «Интерфакс». Кроме того, по информации телеканала, талибы поместили под домашний арест председателя Высшего совета национального примирения Афганистана Абдуллу Абдуллу.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

16 августа «Эксперт» сообщал, что во время бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны, он направился в аэропорт в сопровождении нескольких автомашин с деньгами.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – цитирует «РИА Новости» слова пресс-секретаря российской дипмиссии в Афганистане Никиты Ищенко.