Теракт в аэропорту сильно меняет ситуацию вокруг Афганистана

По данным на вечер известно о как минимум 13 погибших в результате взрывов, устроенных террористами-смертниками у восточных ворот аэропорта Кабула. Среди жертв теракта – дети и американские военные. После взрыва началась перестрелка и паника. Работа аэропорта была временно дезорганизована.

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Нельзя сказать, что теракт произошел непредвиденно. Не далее, как во вторник не кто-нибудь, а президент США Джо Байден говорил об угрозе нападения на кабульский аэропорт. В его речи слушателей впечатлило даже не это, а то, что организатором этого - тогда гипотетического - нападения, он назвал группировку ИГИЛ.

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Взрыв террористов-смертников это ее почерк. Она действительно существует на территории Афганистана, однако о ее активности не слышно уже почти год. Весной 2020 года американцы и МВД правительства Ашрафа Гани рапортовали о разгроме ИГИЛ в стране. Лидер так называемого «вилайета Хорасан» (то есть афганского филиала группировки) Абдулла Оракзай, известный так же как Аслам Фаруки, был арестован и показан прессе. Вместе с ним было арестовано еще 20 человек.

Утверждалось, что это вся верхушка афганского ИГИЛ. По крайней мере, часть из арестованных находилась в афганских тюрьмах. Аслама Фаруки, как гражданина Пакистана, могли передать стране-соседке. Но не факт, что передали до того, как правительство Ашрафа Гани рухнуло, будто карточный домик.

Весь мир облетели кадры радостных заключенных, освобождаемых талибами (организация запрещена в РФ) из тюрем в каждом занятом ими городе. На свободе оказались тысячи человек, в том числе, те, кто сидел в тюрьме на американской авиабазе Баграм. Там в разные годы содержались особо опасные террористы или те, кого ЦРУ не без оснований считало таковыми. В этой тюрьме, перед тем как отправиться в Гуантанамо, побывал и Абдул Каюм Закир. Сейчас он – министр обороны в талибском квазиправительстве. Сколько народу вышло за тюремные стены в этом победоносном для Талибана августе, вряд ли скажут даже сами лидеры движения.

Талибан и ИГИЛ – враги, между которыми были серьезные боевые столкновения. Это счел нужным напомнить в своей речи и Байден, как бы невзначай намекнув тем самым, что США могут и посотрудничать с талибами, если так можно обеспечить безопасность эвакуации американских граждан и беженцев.

Только не факт, что враги-исламисты не объединились перед лицом общего не исламистского врага. Талибам нужно, чтобы американцы поскорее ушли – и ИГИЛ желательно то же самое. Взрыв может быть следствием их договоренности. А возможно, игиловцы действовали соло. В неразберихе первых дней талибского наступления их могли выпустить и по ошибке, и из-за отсутствия должного надзора.

Теракт в аэропорту очень сильно меняет ситуацию вокруг Афганистана. Эвакуация из Кабула стала делом опасным не только для эвакуируемых, которых ненароком может подстрелить охрана или затоптать толпа, но и для тех, кто проводит эвакуацию. Более того, если аэропорт Кабула станет небезопасным, будет нарушена самая важная артерия, связывающая страну с внешним миром. Через столицу из-за рубежа доставлялась гуманитарная помощь, за счет которой много лет выживают миллионы афганцев.

По совпадению или нет, теракт произошел как раз тогда, когда директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли публично отрапортовал о готовности доставлять помощь в Афганистан по воздуху. Видео на аэродроме Исламабада среди отремонтированных самолетов он разместил в своем твиттере.

Воздушный путь доставки продовольствия от ООН в Афганистан всегда был самым важным и надежным. А после взятия Кабула талибами Запад не собирается сокращать объемы гуманитарной помощи стране. Напротив, их предполагается увеличить, что объяснимо. Чем меньше голодных афганцев – тем спокойнее для стран, куда они, в случае чего, побегут. Значит, атакуя аэропорт, неизвестные террористы атакуют Запад.

Желающих и завалить Европу беженцами, и изолировать Афганистан много среди радикалов, коррумпированных чиновников и преступников всех мастей. Оставшаяся без внешней поддержки страна будет царством теневой экономики, где процветают контрабанда и наркобизнес. Кроме того, режиму талибов, каковы бы ни были его планы на будущее, волей-неволей потребуются новые бен ладены, которые окажут им столь нужную финансовую и продовольственную помощь. Двадцатилетняя борьба Запада и не только за превращение Афганистана в некое подобие нормальной страны тогда окончательно пойдет прахом.