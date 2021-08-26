У кризиса поставок полупроводников нашлось простое решение

Цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не работают, что привело к глобальной нехватке микросхем, привел 24 августа мнение члена правления Bosch Харальда Крегера деловой телеканалал CNBC. Автомобильным гигантам, в частности немецким, и поставщикам полупроводников необходимо выяснить, как улучшить цепочку поставок микросхем.

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В Bosch, оказывается, нашли решение, но сохраним интригу и мы, как сделал это г-н Крюгер. Он пояснил, что для производства некоторых из этих полупроводников требуется шесть месяцев. И система, где предприятие получает заказ каждые две недели, уже не работает. По словам Крегера, необходимо увеличить запасы полупроводников в некоторых участках цепочки поставок. Он призвал поставщиков полупроводников изменить подход к поставкам электронных компонентов, которые используются в очень многих сферах: автомобильной, компьютерной, бытовой техники и других.

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Менеджер Bosch отметил, что цепочки поставок нарушились в прошлом году. Тогда, одновременно с ростом спроса, во время пандемии закрылись несколько ключевых предприятий по производству полупроводников.

Кроме того, зимний шторм, случившийся в феврале 2021 года в Техасе, привел к отключению электроэнергии в компании NXP Semiconductors, которая является крупным поставщиком микросхем для автомобилей и мобильных телефонов. В марте текущего года случился пожар на заводе по производству полупроводников в Японии, принадлежащем Renesas. Она служит крупнейшим поставщиком микросхем для автомобильной промышленности. И в августе также прекратили работу фабрики в Малайзии — из-за локдауна.

«Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников, — процитировали Крегера в CNBC. — Электромобили нуждаются в очень мощных и эффективных полупроводниках».

Цепочки поставок в автопроизводстве налажены таким образом, что все детали закупаются к моменту сборки. Никаких запасов на будущее не делается. Нехватка даже одной детали способна остановить производство.

Так, с 23 по 27 августа в Тольятти на «АвтоВАЗе» остановили все линии из-за нехватки компонентов, поставляемых ООО «Роберт Бош Самара», сообщил 24 августа «Интерфакс». Производство планируют возобновить только после 27 августа.

Эксперты считают, что при сохранении спроса на электронные компоненты, дефицит проводников может сохраниться вплоть до конца 2022 года. Однако нехватка компонентов может сохраниться и в 2023 году.

Что может Европа?

Большая часть полупроводников производится в Азии. Если построить больше предприятий по всему миру, то можно ускорить поставки, привели мнение управляющего директора технологической сети Silicon Saxony Фрэнка Бозенберга в материале CNBC. Он отметил, что в Европе производится лишь половина необходимых ей полупроводников.

«На самом деле – это очень сложный вопрос, — отметил в разговоре с Expert.ru управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов. — Европа не сможет переплюнуть Азию по количеству заводов по производству полупроводников».

Он уточнил, что пока в Европе будут строить один завод, в азиатских странах уже появится несколько таких заводов. «Вопрос в дешевой рабочей силе, — объяснил Ханов. — В азиатских странах есть возможность нанимать дешевую рабочую силу, а в Европе нет».

Исходя из этого, увеличение полупроводниковых заводов возможно в Латинской Америке, но не в Европе, подытожил эксперт.

Европа может

Неспособность Европы к промышленному ренессансу действительно является общим местом и неплохо аргументируется. Но в Bosch сочли, что строительство заводов по производству полупроводников в Европе может решить проблему дефицита электронных компонентов на мировом рынке.

Bosch предсказал увеличение спроса на электронные компоненты и построил новый полупроводниковый завод стоимостью 1,1 млрд евро в Дрездене. Он был открыт недавно, в июне 2021 года.

«Тот факт, что мы фактически начали строительство этого завода пару лет назад, показывает, что мы ожидали резкого роста спроса», — процитировали Крегера в CNBС.

О строительстве новых заводов задумались и другие крупные игроки в области микросхем — Intel и TSMC. Они планируют открыть чиповые заводы в ближайшие несколько лет, сообщили в материале CNBC.

«Нам необходимо увеличить поставки, чтобы удовлетворить этот спрос», — подытожил Крегер.

Но ни одна отдельно взятая страна не сможет стать автономной в этой области, и для того, чтобы справиться с глобальной нехваткой чипов, нужно работать сообща, заключил Бозенберг.

Как уточнили Expert.ru в Bosch, на новом заводе в Дрездене устанавливаются новые стандарты в производстве чипов.

На AIoT-фабрике, называемой в Bosch «заводом будущего» и открывшейся в начале июня, будут работать всего 700 человек. Остальные процессы автоматизированы.

Производство запускается поэтапно. В июле, раньше на шесть месяцев, чем планировалось, началось производство полупроводников для электроинструментов компании.

«Высокая степень автоматизации, полностью подключенные к Интернету машины и интегрированные процессы в сочетании с методами искусственного интеллекта (ИИ) сделают фабрику в Дрездене «умным» предприятием и новатором в области Индустрии 4.0», — следует из пресс-релиза компании.

В сентябре там запустят производство чипов для автомобильной промышленности, рассказали в пресс-службе Bosch.

Чипы для автомобилей — это высшая ступень в полупроводниковой технологии. Разработка автомобильных полупроводников является более сложной, чем в других областях применения, привели слова Крегера в пресс-релизе.

«Это (автоматизация — Ред.) означает, что полупроводниковые продукты могут быстро запускаться в полномасштабное производство, избавляя автомобильную промышленность от необходимости проведения трудоемких испытаний, которые в противном случае были бы необходимы», — говорится в пресс-релизе.

Автоматизация процесса улучшает производство и исключает количество ошибок, отметили в пресс-службе.

«Например, алгоритм ИИ может обнаружить даже мельчайшие аномалии в изделиях, которые видны на поверхности пластин в виде специфических ошибочных схем, известных как сигнатуры, — процитировали в пресс-релизе председателя правления Bosch Фолькмара Деннера. — Их причины немедленно анализируются, а отклонения от технологического процесса моментально исправляются, еще до того, как они могут повлиять на надежность продукта».

Работы на фабрике могут производиться, например, с помощью очков для просмотра данных в дополнительной реальности (AR). А специалисту машиностроительной компании из Азии, установившей на фабрике оборудование, не нужно приезжать в Дрезден, работы по техническому обслуживанию можно произвести на дистанции.

«Эта технология также сыграла решающую роль в обеспечение того, чтобы фабрика была введена в эксплуатацию, несмотря на коронавирус и ограничения передвижения», — сообщили в Bosch.

На заводе будут производить новые микросхемы из карбида кремния (SiC), разработанные в Bosch, или карбидокремниевые полупроводники. «Карбидокремниевые полупроводники повышают мощность электродвигателей. Для автомобилистов это означает увеличение дистанции поездки на 6%», — добавил Крегер.

Сообщается, что по сравнению с кремниевым чипами, которые используются сейчас, SiC-полупроводники обладают более высокой электропроводностью. Кроме того, новая технология позволит ускорить производство.

Итак, в Bosch работают изобретательные люди. Им не хватало чипов, они построили фабрику. О ней, может быть, недостаточно было известно, они напомнили о глобальном кризисе полупроводников, а заодно и о себе. В общем, здорово. А как с изобретательными людьми обстоит дело у нас в стране? Раньше было, как будто, неплохо.