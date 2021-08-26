В России зафиксирован антирекорд по количеству умерших от СOVID-19

В России был зафиксирован очередной максимум скончавшихся от СOVID-19 за сутки – 820 человек, предыдущий максимум – 819 смертей был зарегистрирован 14 августа этого года, а вчера, 25 августа, скончалось 809 пациентов.

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 19 630 жителей страны, сообщает оперативный штаб. Вчера, 25 августа, сообщалось о 19 536 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 19 661 пациент.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва с 1712 случаями инфицирования, а на втором месте Санкт-Петербург (1301). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (726), на четвертом Свердловская область (5317), а на пятом Ростовская область (479).

Всего за время пандемии в России 6 824 540 человек были инфицированы коронавирусом, вылечилось 6 092 818 человек, а общее число скончавшихся составило 179 243 пациента.