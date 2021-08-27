Акции дня: отчет «Мечела» подстегнул новую скупку акций

В лидеры торгов вышли акции горнодобывающей компании «Мечел» по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 27 августа. За день обыкновенные акции подорожали на +3,25% до 105 рублей за бумагу, а «префы» поднялись в стоимости сразу на +18,29% до 221,20 рублей за акцию.

Причиной массовой скупки акций стал отчет компании за первое полугодие 2021 года, в результате которого «Мечел» увеличил прибыль более чем в три раза до 31,8 млрд рублей, а выручка выросла на 40%, до 184,9 млрд рублей. Компания объяснила рост показателей увеличением цен практически на все виды продукции как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе. Таким образом, в качестве потенциальных дивидендов по привилегированным бумагам выплаты составят 45,8 рублей на акцию (доходность выше 20%), считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,93% до 3887,38 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,80% до 1664,25 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:23 мск составила 71,61 долларов за баррель (+2,04%). Российская валюта укреплялась – 73,6 рублей за доллар.