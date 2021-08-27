Бывший вице-канцлер Австрии приговорен к условному сроку заключения

Суд в Вене приговорил бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе к 15 месяцам тюремного заключения условно по делу о коррупции, сообщает Euronews.

В 2019 году году Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден покинуть правительство и пост главы Партии свободы после обнародования видеозаписи с его участием. К отдыхающему на Ибице Штрахе под видом дочери российского олигарха втерлась в доверие словацкая студентка, нанятая для этой роли группой неизвестных недоброжелателей вице-канцлера. «Богатая русская» предложила политику финансовые вливания в партийную прессу, а Штрахе в знак обмен пообещал ей выгодные госконтракты.