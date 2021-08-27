ФАС пообещала разобраться с «наживающимися на молоке» торговыми сетями

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу Молочного союза на федеральные торговые сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования», — заверили в службе.

В ведомстве также напомнили, что сейчас ФАС уже проводит антикарательные проверки торговых сетей, и отметили, что «окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации».

Напомним, что накануне директор Молочного союза Людмила Маницкая заявила об обращении в ФАС и кабмин с жалобой на высокие наценки в федеральных торговых сетях, многие из которых — иностранные. По словам главы союза, крупные магазины зарабатывают на молочных продуктах от 50 до 150% стоимости товаров, а самая большая наценка устанавливается на продукты, для производства которых необходим большой объем молока (например, на сыр, масло и сметану). «Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию», — отметила Маницкая.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов поспешил добавить ясность в заявление главы Молочного союза: «Большая часть ассортимента всех производимых молочных товаров попадает в список социально значимых» и, следовательно, на них «высокие торговые наценки не распространяются». Наценка больше 100% возможна только в премиум-сегментах, — уточнил Евтухов.

13 августа ФАС сообщила о начале внеплановый выездных проверок в целях «недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», а также верификации поступающей в ФАС информации о повышении цен в федеральных сетях. Под пристальный контроль ведомства попали Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Лента». В случае выявления нарушений компаниям грозит оборотный штраф суммарно на 600 млрд рублей.