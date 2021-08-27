Фестиваль «Дикая Мята» дико вырастет в 2022 году

Мероприятие завершила краткая пресс-конференция, на которой организаторы объявили невероятную новость. Теперь «Дикая Мята» — это два музыкальных уикенда, десятидневный кемпинг и более 150 концертов!

«Дикая Мята» в 2022 году удивит гостей новыми форматами и масштабными обновлениями. Хотя опен-эйр сильно изменится, любимый зрителями формат останется.

17-19 июня состоится та самая мультижанровая «Дикая Мята», которую любят и ждут поклонники фестиваля. Теперь её официальное название — «Дикая Мята Green». В эти даты выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», «Кирпичи», «кис-кис», «Дети Picasso», «Папин Олимпос», Wildways и другие.

20-23 июня гости «Дикой Мяты Green» смогут комфортно разместиться в Yellow Camp — кемпинге с музыкальной программой. Посетителей ждут творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое.

24-26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Лайн-ап будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже подтверждены выступления Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Также гости фестиваля увидят сеты диджеев Федора Фомина и Александра Нуждина.

«Дикая Мята» — самый комфортный фестиваль в стране с доступной средой. Зрители с ограниченными возможностями здоровья могут подъехать на коляске к двум основным сценам фестиваля. На «Дикой Мяте» будет все для комфортного уикенда: уютный палаточный городок и гостиницы, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, бесплатный кипяток и душ с теплой водой, кинотеатр, лекторий, детский сад, комната матери и ребенка.

Организаторы фестиваля благодарят за поддержку зрителей, партнеров, а также музыкантов, которые выступят на «Дикой Мяте» за символический рубль! Поклонники опен-эйра сделали невероятное: не стали сдавать билеты и запустили флешмоб, покупая билеты на 2022 год.

Также организаторы «Дикой Мяты» заявили о бонусе для зрителей, которые поддержали фестиваль. Для них будет действовать специальная цена на второй уикенд, а размещение в музыкальном кемпинге между фестивалями будет бесплатным!

После закладки Аллеи улицы фестивального кемпинга названы в честь поддержавших «Мяту» музыкантов: Фёдора Фомина, The Hatters, «Тараканы!», IOWA, «кис-кис», «Нервы», polnalyubvi, «Несчастный Случай», «Папин Олимпос», Алёны Швец, Wildways, Эрики Лундмоен, Зои, «Комсомольск», Drummatix, «Кирпичи», Jukebox Trio, Guru Groove Foundation, Nizkiz, SHOO, «Фрукты», «Казускома», «Гудтаймс», «Радар», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», OLIGARKH, EXILADOS, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Cheese People, Нуки, «Дети Picasso», Александра Нуждина, Игоря Растеряева, «Мимо Вселенной», «Плейлист Венкова», «МЕТЕЛЬ», «Операция Пластилин», FONAREV, «Петля Пристрастия», STRESSOR, DREAMS SHADOW, «Ронин», Паперный ТАМ, Поли Дудки, PanGEO & Levan Kbilashvili, Даны Соколовой, маяк, Леры Яскевич, «Карелия», «Марлины», «О! Марго», Алекши Новича, Екатерины Яшниковой, Trio Mandili, «Завтраккусто», DRUM ECSTASY, «нагУаль», Sweet PAD, «Бабба», Олега Чубыкина, Максима Свободы, Super Collection Orchestra, «Сахарный Человек», NaviBand, Mika Vino, Volga, «Фазы», «Шапито», Lera Banina, «нежность на бумаге», «Егор не помню», «Главная роль» и ведущего Саввы Савченко.

Деревья на легендарной аллее партнеров носят названия поддержавших фестиваль СМИ: Esquire, «Минаев LIVE», «Афиша», MAXIM, «Эксперт», проект «Афиша» газеты «Комсомольская правда», Marie Claire, OK!, ИМИ, Starhit, группа компаний Медиа Траст, Pikabu, RTVI, Comedy Radio, ВКонтакте, «Сноб», «Российская газета», Meduza, TikTok, КАРО, «Актеры дубляжа».

В закладке аллеи участвовали также партнеры «Дикой Мяты», поддержавшие фестиваль в трудную минуту: Тинькофф, Бритиш Американ Тобакко Россия, VISA, Beluga group, МТС Live, онлайн-кинотеатр KION, «Барьер», EHRMANN, BRAER, Haier, Heidelbergcement, HoltsovHouse, завод Октава, Нетология, ZION, кулинарная школа Джейми Оливера, «Тануки», «Музторг». У каждого партнера растет именное дерево на фестивальном поле.

Поддержку «Дикой Мяте» оказали комитет по развитию туризма Тульской области, правительство и лично губернатор Алексей Дюмин. Представители правительства и комитета по туризму тоже участвовали в закладке аллеи.

Курировал посадку деревьев постоянный партнёр фестиваля компания ZION — создатель и производитель ионитных субстратов, которые позволят деревьям легко адаптироваться на новом месте и подготовиться к предстоящей зиме. Кроме того, одна из аллей носит имя ZION. Питомник «Сальвия» привез для аллеи красивые здоровые деревья.

«Дикая Мята-2022» — это 10 дней, более 150 концертов, Легендарная Аллея и новый уровень комфорта на поле. Опен-эйр пройдет в п. Бунырево Тульской области 17-26 июня 2022 года. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Встретимся на «Дикой Мяте-2022»! Это будет легендарно!