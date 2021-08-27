Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военном складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил о намерении подать в отставку после взрывов на воинском складе.

«Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства», – цитирует Ермекбаева «Интерфакс». По словам министра, он принял это решение, «как только услышал» об инциденте.

26 августа на складе боеприпасов на юге Казахстана произошло около десяти взрывов инженерных боеприпасов, за которыми последовал пожар. В ходе ликвидации последствий происшествия погибли пятеро военнослужащих, в том числе и военный прокурор Южного региона. Пропавшими считаются несколько сотрудников МЧС Казахстана и трое военнослужащих. За помощью к медикам обратились 88 человек, в больницах остаются 28 раненых.