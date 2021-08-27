На Synergy MBA Forum преподаватели ведущих мировых бизнес-школ обозначили тренды в ведении успешного бизнеса

Спикеры мероприятия ответили на главные вопросы предпринимательства в 2021 году, рассказали, как построить сильный бренд, масштабировать бизнес и увеличить продажи, замотивировать команду на результат, а также поделились своим опытом и успешными кейсами.

Хедлайнерами форума стали генеральный директор Ehrmann Джеймс Дуайер и бизнесмен, ресторатор, основатель и CEO компании White Rabbit Family Борис Зарьков.

Их коллегами по площадке выступили эксперт по стратегическому управлению персоналом, известный хэдхантер Ильгиз Валинуров, основатель и генеральный директор Support Partners Константин Борисов, эксперт по разработке стратегии и масштабированию бизнеса Демид Голиков, консультант и бизнес-тренер, директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта, вице-президент российского отделения Business Process Management Андрей Коптелов, директор по маркетингу СДЭК-Глобал Ольга Сгибнева и многие другие.

Борис Зарьков выступил перед владельцами бизнеса и ведущими специалистами компаний с темой «Маркетинг за 10 минут». Основатель и CEO компании White Rabbit Family отметил, что один из главных факторов создания успешного бизнеса – это навыки управления командой и делегирования полномочий.

«На начальном этапе создания бизнеса – в моем случае, очередного ресторана – важно очень долго нанимать людей на работу и подходить к этому вопросу максимально качественно и вдумчиво. Формирование команды – это залог успеха вашего предприятия. Помимо профессионализма, опыта работы и других очевидных факторов, вы должны обратить внимание на культуру человека. Если вы нанимаете человека, который не совпадает с вами по жизненным ценностям и ориентирам, совместная работа станет практически невозможной. Необходимо приближать к себе людей, которые совпадают с вами по культурному ландшафту».

Джеймс Дуайер, генеральный директор Ehrmann выступил с темой «Стратегия «белых пятен» – ключевой фактор успешной трансформации Ehrmann». По мнению Дуайера, так называемое «белое пятно» – это ситуация на рынке, при которой существует потребительский спрос, но нет предложения. Это создает уникальную возможность для бизнеса заполнить пустующую нишу с максимальной выгодой для себя и пользой для потребителя. Для этого, по словам Дуайера, необходимо вступить в прямой диалог с покупателем.

«Миллениалы – очень быстрорастущий и интересный сегмент аудитории. Для них важны ценности и lifestyle. Они покупают не только продукт, но и идею», – отметил Джеймс, приведя в пример свой бренд Epica.

«Во время запуска Epica я сказал, что необходимо делать йогурт с цветами. Мне долго пытались объяснить, что так никто не делает. Я сказал: «Вот именно. А мы будем это делать», – отметил в своем выступлении Джеймс. Таким образом, после сегментирования рынка Дуайер выявил белое пятно на рынке кисломолочной продукции и заполнил его уникальным продуктом.

Дмитрий Сендеров, руководитель и совладелец коммуникационной группы Strong сформировал на Synergy MBA Forum главное правило создания сильного бренда на рынке. «За один месяц современный человек получает информации больше, чем любой житель XVII века за всю свою жизнь. Необходимо прорваться через информационный шум и захватить внимание клиента. Главное правило в успешном маркетинге XXI века – необходимо понимать принципы принятия решений клиентами, понимать, как покупатель мыслит. Сейчас крупнейшие компании ставят изучение потребительского поведения на первое место для того, чтобы выстраивать успешный маркетинг. Также следует понимать и факт того, что современный потребитель в первую очередь ленив. Он хочет решать все свои проблемы, сидя на диване с телефоном в руке. И если ему будет сложно найти необходимую информацию на вашем сайте, он немедленно уйдет к конкурентам. Чем проще и лаконичнее – тем лучше».

Мероприятие состоялось на территории отеля Holiday Inn Moscow Lesnaya. Также запись трансляции велась на электронной площадке Synergy.Online, где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.