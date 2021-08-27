Перепись 2021: государство желает познакомиться

До начала Всероссийской переписи населения осталось чуть больше полутора месяцев. Подготовка к этому мероприятию контролируется на высшем уровне.

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«Сегодня перед нами стоит несколько основных задач: обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров, завершить все работы по подготовке портала госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист», — отметил на прошедшем 25 августа совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подготовка ведется по всем фронтам: нынешняя перепись, двенадцатая в истории России, будет проводиться по-новому — не только через «живые обходы», но и в «цифре».

«Цифровой формат переписи означает, что впервые граждане России смогут самостоятельно заполнить переписной лист на Едином портале государственных услуг. А при обходе жилых помещений переписчиками будут использованы планшеты со специальным программным обеспечением. Плюс — поучаствовать в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг “Мои документы”», — поясняет доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко. Она отмечает, что цифровые технологии — это реалии нового раунда переписи населения и жилищного фонда 2020, объявленного ООН в 2015 г. на период с 2015 по 2024 гг.

Цифровой формат, по словам Крейденко, поможет государству сэкономить средства. В 2020 году глава Росстата Павел Малков оценил стоимость мероприятия в 60 млрд рублей. Но благодаря новым технологиям эту цифру удалось уменьшить почти вдвое. Правительство выделит из бюджета на перепись 31,3 млрд рублей.

Хотя, как отмечает заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик, изначально бюджетом предусматривалась гораздо меньшая сумма. Но перенос сроков мероприятия (оно планировалось на 2020 год, но было отложено из-за пандемии), а также необходимость закупки индивидуальных средств защиты для переписчиков, подняли расходы на 60% сверх плана.

Безусловно, перепись населения — дорогостоящее мероприятие. По словам кандидата географических наук, доцента кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХИГС Игоря Голубченко, нужно учитывать стоимость обучения персонала, обеспечение его техническими средствами, полиграфические расходы на переписные листы, инструкции, оплату труда переписчиков, инструкторов, заведующих участками — и это далеко не все. После окончания переписной работы начнется обработка и преобразование информации, которую следует перевести в доступную для оцифровки форму, затем создать базы данных и, наконец, подготовить информационные сборники.

«Важно понимать, что абсолютно все государства мира заняты такого рода деятельностью и не считают ее экономически убыточной, поскольку полученные данные крайне важны для оценки текущей государственной работы по управлению территориями, не говоря уже о научных целях», — добавляет Голубченко.

Практический эффект

Результаты переписи населения имеют практическое значение и играют важную роль в социально-экономическом и политическом развитии любого государства, говорит Татьяна Крейденко. Так, по результатам переписи населения 2011 г. в Великобритании было подсчитано, что каждый 1 фунт стерлингов, вложенный в организацию мероприятия, принес доход 1,5 фунта стерлингов.

Результаты переписи имеют и немалое политическое значение. Например, в США на основе результатов переписи населения перераспределяются места в палате представителей конгресса, меняются границы избирательных округов. Кроме того, полученные данные являются основой для распределения финансирования государственных программ.

Если же говорить о России, отмечает Крейденко, то по результатам переписи населения формируются региональные и муниципальные бюджеты, распределяется государственная поддержка, принимаются решения о строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры (вплоть до запуска или отмены новых транспортных маршрутов). Кроме того, подчеркивает Крейденко, особую роль в планировании развития и размещения бизнеса (в первую очередь малого и среднего) играют данные, собираемые на микроуровне — по отдельным районам, кварталам.

Особое значение перепись имеет для некоторых городов, добавляет Игорь Голубченко. Например, городам-миллионникам важно подтвердить свою «миллионность». Это важный показатель того, что их население не убывает, а если и убывает, то очень медленно. Эксперт отмечает, что результаты переписи очень важны в техническом плане: впоследствии именно они используются всеми службами, обеспечивающими обслуживание населенных пунктов. Им нужно ориентироваться на численность населения, на его мобильность и другие особенности, чтобы планировать и поддерживать работу служб социального обеспечения, управления инфраструктурой и так далее.

Помочь адресно

Тем не менее, каждый россиянин, в ответ на перечисление всех полезных эффектов от переписи, вправе задать простой вопрос: «А что лично мне с этого будет? И будет ли вообще?».

Как отмечает Юрий Баранчик, многие россияне ощутят «эффект пересчета» на своих кошельках.

«Государство получит информацию о численности населения страны, национальном составе, количестве сельского населения и жителей городских агломераций, об уровне доходов и количестве детей и т.д., — говорит он. — Все эти данные лягут в основу расчетов разных ведомств и министерств, где будут прогнозироваться рост пенсий, пособий, социальных выплат», — поясняет эксперт.

Кроме того, он отмечает, что собранная информация позволит сделать выводы о том, какие инициативы государства были позитивными, а какие — нет. Это, кстати, одна из основ доказательной политики, за развитие которой сейчас ратует Счетная палата. Данные, собранные в масштабе всей страны, — отличный материал для дальнейшей работы, результатом которой могут стать и новые меры поддержки.

«Ведь именно после переписи в начале 2000 годов была инициирована программа поддержки рождаемости, а затем появился так называемый материнский капитал», — напоминает Юрий Баранчик.

В последние годы немало внимания уделяется поддержке семей, одиноких матерей, детей. Например, пособия на детей от 3 до 7 лет многие эксперты признали весьма эффективными. Но сейчас, когда Правительство и эксперты говорят о необходимости внедрения адресной помощи, именно благодаря переписи могут быть определены новые группы, которые раньше оставались без господдержки.

«Я думаю, что итоги переписи в вопросах демографии и социально-экономического положения граждан вполне прогнозируемы и укладываются в уже сложившиеся или формирующиеся демографические и социально-экономические процессы как в России в целом, так и в отдельных ее регионах», — говорит Татьяна Крейденко.

В частности, она отмечает: в октябре 2020 г. Правительство РФ ухудшило прогноз по численности населения страны, определив ее снижение к 2024 г. на 1,2 млн человек. Крейденко поясняет, что главной причиной убыли остается катастрофическое снижение рождаемости, что приводит к серьезным социально-экономическим последствиям, включая сокращение производительности труда, уровня образования, покупательной активности населения. В свою очередь, снижение внутреннего спроса становится ключевым фактором снижения темпов строительства и всех смежных отраслей.

Еще в 2019 г., до пандемии, число рожденных в стране детей (1,48 млн) составило лишь 92% от аналогичного показателя 2018 г. и чуть более 76% от данных 2014 г., когда была зафиксирована максимальная рождаемость за последние два десятилетия.

«Не стоит рассматривать пандемию как ведущий фактор изменения демографических или социально-экономических показателей в стране, — уверена Крейденко. — Все негативные тенденции были заложены еще до 2020 г. и их течение в современных условиях может только усилиться или ослабнуть. Конечно, рост на 16 % количества умерших в январе — июне 2021 г. произошел на фоне пандемии. Но значительное увеличение числа смертей в нашей стране, на мой взгляд, определяется не столько прямым влиянием самого коронавируса, сколько летальными исходами в результате обострения хронических заболеваний на фоне ковида. А это следствие уровня развития и доступности медицинских услуг в стране и формального подхода к медицинским осмотрам как со стороны самих граждан, так и со стороны медицинского персонала — что не связано с пандемией».

Кроме того, считает эксперт, сокращение численности населения за последние 15 лет по итогам 2020 г. связано и с серьезными миграционными ограничениями прошлого года. Миграционный приток в страну уже несколько десятилетий компенсирует хотя бы частично естественную убыль населения России, а в 2020 г. такой компенсации не произошло в связи с закрытием границ.

Увидеть каждого

Кстати, именно перепись позволяет получить как можно больше информации о мигрантах, а также о том, куда и откуда переезжают сами

россияне в поисках лучшей жизни внутри страны. Понятно, что в разрозненном виде такая информация есть у ряда ведомств — за чем-то следит МВД, за чем-то — налоговая. Но волонтеры с опросными листами (а также сами граждане, которые заполнят анкеты на Госуслугах), помогут создать более подробную картину.

«Перепись проводится по жестким правилам социологии и требует максимально полного охвата, не опирающегося на данные, которые есть у государственных структур. Переписчикам предстоит по возможности дойти до каждого человека, который будет находиться на территории России в это время, и неважно — россиянин он или нет, легально или нелегально он находится на территории страны. Если мы получим погрешность в пределах 3%—5%, это будет хорошим результатом, особенно при таких масштабных замерах», — поясняет Игорь Голубченко.

При этом информация, которая есть у паспортных столов и миграционных служб, а также банков и даже сотовых операторов, как раз пригодится — для сверки данных. Кроме того, активно будут использоваться космические снимки, по которым оценивают изменения в застройке территории и связанные с этим изменения в размещении населения, участвующего в переписи», — добавляет Татьяна Крейденко.

Понятно, что при всех технических нововведениях в яркой картинке, которую представит Всероссийская перепись, будут слепые пятна. Например, несмотря на значительный период проведения переписи, население страны фиксируется на конкретные дату и время. Соответственно, те кто родится хотя бы на одну секунду позже указанного времени и даты, учтены не будут, а те, кто скончаются хотя бы в 00:01 будут учтены как живые.

Но если над рождением и смертью государство все-таки не властно, то по крайней мере географические преграды оно старается преодолеть. Например, дотянуться до труднодоступных регионов России — там перепись началась еще 1 апреля, а закончится в декабре этого года.

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса: 23 по социально-демографическим характеристиками и 10 — по жилищным условиям. Базовые вопросы останутся теми же, что и при предыдущих переписях — касательно пола, гражданства, национальности. Но вопросы расширенной части (форма «Л») изменятся в соответствии с реалиями времени: в этом году появилось больше вариантов ответов об источниках средств к существованию, обновился блок вопросов о занятости и безработице, появился вопрос о прежнем месте жительства (для оценки миграционной активности в межпереписной период), вопросы о владении языками будет расширен вопросами об их использовании в повседневной жизни, изменены вопросы об образовании.

То есть, государство постарается не просто «посчитать по головам» население нашей, без преувеличения, огромной страны, но и разобраться, как и чем живут его граждане и гости. Конечно, участие в таком мероприятии — дело добровольное. Точнее, в соответствии с Федеральным законом РФ «О Всероссийской переписи населения» это является «общественной обязанностью человека и гражданина». Но за отказ никого не наказывают и не штрафуют (хотели было ввести административную ответственность, но соответствующие поправки так и не были приняты). Не наказывают и за искажение информации. В результате, по итогам переписи 2011 года выяснилось, что в России живут эльфы, джедаи, гномы и самураи. Но нужны ли на самом деле эти игры, когда государство хочет познакомиться со своими гражданами поближе? Может, стоит все-таки показать ему, что страну населяют не мифические создания, а реальные люди, ожидающие от власти реальных действий?