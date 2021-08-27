Первая в России лаборатория для анализа промышленных материалов появилась в ОЭЗ Москвы

Резидент столичной особой экономической зоны Научно-исследовательский институт (НИИ) молекулярной электроники (входит в группу компаний «Элемент»), открыл физико-химическую аналитическую лабораторию мирового уровня для проведения исследований в области контроля качества технологических сред. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В задачи лаборатории входит анализ различных сред – жидкостей, газов, химреактивов, используемых в технологических процессах, – на предмет содержания в них примесей в предельно малой концентрации, которые могут повлиять на качество готовых изделий. Такие примеси может обнаружить только высокоточное оборудование. Подобные исследования необходимы для обеспечения микроэлектронной, фармацевтической, химической, биотехнологической, атомной промышленности. Исследуемые материалы имеют стратегическое значение для работы этих отраслей, от их подбора зависит возможность производства высокотехнологичной продукции.

«В мире действуют единицы подобных лабораторий, в Европе - не более двух-трех. Открытая в ОЭЗ лаборатория – первая подобного уровня исследований в России, странах СНГ и Восточной Европы, выполняющая анализы сырья для нужд разработок и производства. Ее работа окажет большую поддержку предприятиям отечественной промышленности, поскольку позволит проводить сложные исследования более оперативно, не отправляя образцы за рубеж, обеспечивая надлежащее качество при экономии времени и ресурсов», - отметил Александр Прохоров.

Лаборатория размещается в производственных помещениях с классами чистоты 5–7 ИСО и оснащена всей необходимой инфраструктурой и современным аналитическим оборудованием: масс-спектрометром с индуктивно связанной плазмой, атомно-абсорбционным спектрометром с графитовым амортизатором, ионными хроматографами, автоматическими титраторами, хроматомасс-спектрометрами, системой очистки кислот, установкой доочистки деионизованной воды.

Лаборатория успешно прошла аудиты Росаккредитации и подтвердила соответствие требованиям международного стандарта. Предприятия отрасли уже могут задействовать ресурсы лаборатории для определения качества сырья для нужд своих предприятий и проведения исследований в рамках новых разработок.

В лаборатории уже разработано более 60 собственных методик, по которым проводятся анализы практически всех сред и химреактивов. Также сотрудники лаборатории составляют технические требования и рекомендации к их использованию и проводят сертификацию.

«В рамках программы импортозамещения наша лаборатория участвует во всех опытно-конструкторских работах по созданию химреактивов требуемого качества в части разработки методик анализа соответствия качества высокочистых материалов, - заявил основатель лаборатории, член-корреспондент РАН, доктор химических наук Борис Грибов. Мы сегодня, по сути, создаем национальные методики анализа высокочистых химических реактивов и сред, которые могут претендовать на новые российские стандарты качества материалов для производства».