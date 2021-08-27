«Победа» вынуждена отменять полеты из-за коронавируса у пилотов

Заражение коронавирусом пилотов авиакомпании «Победа» поставило под вопрос выполнение порядка 50 рейсов с 26 по 31 августа. Два рейса, запланированных на 27 августа отменены.

«Более десяти наших командиров не могут сейчас выполнять полеты», — поделилась со СМИ проблемами компании ее официальнй представитель Елена Селиванова. По ее словам, в высокий сезон у компании нет свободных пилотов и самолетов, «все экипажи и флот максимально задействованы <…>, заменить 10 КВС [командиров воздушных судов] просто некем». Поэтому с 28 августа два-три рейса в день вместо «Победы» будет выполнять «Аэрофлот» (материнская компания), объяснила Селиванова.

Изменения затронут перелеты из Москвы в Уфу, Владикавказ, Анталью и ряд других городов, но каких точно — не сообщается.

Клиентам, купившим билеты на скорректированные рейсы, лоукостер предлагает перенести вылет на другие даты, улететь другими рейсами «Победы» и других компаний, ну, а тем, кого эти варианты не устроят, компания обещает полностью вернуть деньги.

Пассажирам, которые должны были улететь на отмененных сегодня рейсах, «Победа» уже оформила возврат средств и предоставила возможность купить следующий билет со скидкой 90%, — сообщили в авиакомпании.

В ночь с четверга на пятницу РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях сообщил, что лоукостер «Победа» передаст около 30 своих рейсов «Аэрофлоту», «AzurAir» и другим компаниям.

Ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков отмечал, что несмотря на то, что руководство компании прилагает все возможные усилия для вакцинации членов команды, персонал по-разному относится к прививке. При этом глава лоукостера обратил внимание на то, что доля сотрудников на больничном не увеличилась во время пандемии.