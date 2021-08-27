Правительство Москвы и Промсвязьбанк разработают совместные решения по поддержке промпредприятий

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики, подписал соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком. Оно позволит сделать продукты фонда, предлагающего промпредприятиям города льготные займы, более доступными и упростит процедуру кредитования. Об этом сообщил руководитель департамента Александр Прохоров.

«Правительство Москвы предлагает промышленникам различные меры поддержки: консультационную помощь, налоговые льготы, а также прямое финансовое участие в виде субсидий и льготных займов. Последние выдаются по ставке всего 2-4% и дают возможность модернизировать и расширять производство, улучшать инфраструктуру и развивать экспортную деятельность. Комплексное взаимодействие с Промсвязьбанком позволит Фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность займов для столичных промышленников», – отметил глава ведомства.

Соглашение между Промсвязьбанком и Фондом было заключено в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия». Стороны договорились о совместной реализации государственных программ и инвестиционных проектов в регионе, а также будут вести работу в части совершенствования мер поддержки.

«Подписание соглашения дает новый импульс в развитии сотрудничества и реализации совместных идей по повышению доступности льготных займов для столичных промпредприятий оборонно-промышленного комплекса, которые производят в том числе продукцию гражданского назначения, а также в предоставлении им банковских гарантий для обеспечения таких сделок», – рассказал глава Фонда Анатолий Гарбузов.

Договоренность с Промсвязьбанком стала уже седьмой в числе соглашений Фонда с крупными финансовыми организациями. Первое было подписали со Сбербанком в апреле 2021 года. Позже к этой работе подключились ВТБ, Россельхозбанк, и Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.