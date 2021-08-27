Правительство может продать доли в «ювелирке» и спиртпроме

Как говорится в постановлении правительства № 1401, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, утверждены изменения в правила приватизации государственного и мунициального имущества, принятые 26 декабря 2005 года. Изменения предполагают перенос сроков исполнения программы приватизации 2020-2022 годов на два года. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«Установить, что в 2022 году сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденных распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г №3260-р, смещаются на два года», — говорится в постановлении.

В Минфине необходимость такого переноса объяснили синхронизацией сроков плана приватизации и бюджетного процесса. «При этом в план приватизации возможно добавление новых объектов», — передает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в министерстве. Ранее глава Росимущества Вадим Яковенко сообщал, что по состоянию на 27 мая 2021 года в федеральный бюджет уже поступило более 2 млрд рублей в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы.

Вариант один: сдвинуть сроки

Сроки перенесли из-за того, что не смогли выполнить план до пандемии, объясняет эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. А план, в свою очередь, не был выполнен, потому что из всего имущества, которое предлагалось к покупке, подавляющее большинство было неликвидным — от компаний и ФГУПов до зданий и участков. Самая большая сделка за этот период была проведена с компанией «Алроса», которая на две трети принадлежит государству и муниципалитетам.

Поэтому, уверен аналитик, у властей не было другого выбора, как переносить сроки выполнения задач по приватизации на следующий бюджетный период. Учитывая, что около трети объектов, предлагавшихся к выкупу у государства, проходили стадии реструктуризации и банкротства, вполне возможно, что теперь они станут более привлекательными для покупателей.

Нужно также понимать, что будет предлагаться нового, говорит Кричеквский. По его мнению, наиболее ликвидные активы — это недвижимость в пределах городской черты с возможностью реновации, смены назначения или сноса. И речь здесь не только о Москве, но и о других городах. ФГУПы на данный момент вряд ли будут интересны — заводы под перезапуск будут актуальны только с господдержкой в виде субсидий, налоговых льгот.

Определенно можно сказать, что реализация в 2021 году будет лучше, чем в 2019 году. То есть, показатель 40 млрд будет превзойден. Но, добавляет эксперт, давать точные прогнозы на эту тему сейчас не стоит: понимания того, что будет, что будет с экономикой и рынком в оставшееся до конца года время, равно как и в ближайший год, пока нет.

Распродавать не торопясь, но с толком

Бюджет России 2021 года — планово-дефицитный, напоминает доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Сумма доходов федеральной казны в будущем году — 18,8 трлн рублей, планируемые расходы — 21,52 трлн рублей, дефицит казны — 2,75 трлн рублей. В числе неналоговых источников поступления доходов бюджета находится приватизация акций крупнейших государственных компаний и промышленных предприятий.

В 2020-2022 годах планируется приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 тыс. объектов другого имущества, 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, а также еще 1168 объектов. Поступления в федеральный бюджет от приватизации этого имущества, как планировалось, принесут бюджету 3,6 млрд рублей ежегодно. В план входили и семь крупных компаний, в числе которых ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты. По итогам мая 2021 года в рамках реализации плана приватизации в федеральный бюджет уже поступило более 2 млрд рублей.

Сегодня можно констатировать, что темпы восстановления российской экономики после пандемии по итогам 1 полугодия 2021 года составили более 3,2% ВВП и достигли докризисных основных экономических показателей развития, говорит Корнейчук. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет 2021 пополняется более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Дополнительные доходы за первую половину года уже составили 1,6-1,7 трлн рублей, что позволило спланировать, в частности, дополнительные социальные выплаты в сентябре этого года пенсионерам и военным в размере 500 млрд рублей.

Объем дополнительных доходов, поступивших в бюджет и прогноз их поступления от продажи нефти марки Urals по бюджетному правилу до конца текущего года положительны с точки зрения покрытия его дефицита. Это, отмечает эксперт, позволяет не торопиться с программой приватизации крупнейших компаний и государственных предприятий, а провести корректировку прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы как по сроку его выполнения, так и по составу компаний и предприятий.

В частности, планируется прекращение участия РФ в уставном капитале «Алмазювелирэкспорта», сокращение доли участия России в уставных капиталах акционерных обществ «Росспиртпром», «Кизлярский коньячный завод». При этом государство планирует сохранение контрольного пакета акций в уставных капиталах этих обществ по схеме 50% либо 75% плюс одна акция. Сроки и способы продажи долей этих компаний будут определяться с учетом конъюнктуры рынка. Программу предлагаемых к приватизации объектов необходимо расширить как по размеру компаний и предприятий, так и по их инвестиционной привлекательности.

Кроме того, добавляет Корнейчук, сегодня процесс приватизации нуждается как в законодательном совершенствовании, так и в привязке стоимости акций приватизируемых предприятий к рыночным ценам и совершенствовании процедурных вопросов проведения публичных торгов и закрытой распродажи приватизируемого имущества с учетом реалий сегодняшнего дня. Это позволит устранить случаи «келейных распродаж» наиболее лакомых кусков государственного имущества, наполнит бюджет весомыми денежными потоками и позволит россиянам стать обладателями акций и долей высоко рентабельных компаний и предприятий, что позитивно скажется на росте их благосостояния и позволит привлечь новых акционеров к управлению предприятиями.