Правительство потратит 8 млрд на благодарность медикам за проведение вакцинации

Правительство отметит не только тех медиков, которые работали в «красной зоне» в перод эпидемии коронавируса, но и тех, кто участвовал в прививочной компании против Covid-19. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На стимулирование медицинских работников, на чьи плечи легла вакцинация населения, правительство России выделило дополнительно более 7,8 млрд рублей. Деньги пойдут на выплаты за дополнительную нагрузку, оплату отпусков, а также компенсации тем, кто свой отпуск не отгулял.

Решение об оказании дополнительной финансовой помощи было принято на заседании Правительства 17 августа.

Согласно результатам опроса, опубликованным РБК неделей ранее, более 85% медработников, участвующих в вакцинации против коронавируса, испытывают перегрузки на работе, 35% задерживаются больше, чем на три часа. Лишь 18,6% врачей и медсестер уходят домой вовремя, а еще около 13% — забирают работу на дом.

Это далеко не первые средства, направленные на поддержание медицинских работников, нагрузка которых значительно увеличилась во время пандемии. В июне президент России Владимир Путин сообщал, что на выплаты медикам, оказывающим помощь коронавирусным больным, было направлено более 350 млрд рублей. «Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться», — отмечал глава государства, поздравляя врачей, медсестер и членов бригад скорой помощи с Днем медицинского работника. После этого на специальные выплаты медикам Правительство еще два раза выделяло по 46 млрд рублей.