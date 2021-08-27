«Россети» увеличили чистую прибыль на 40,9% до 71,3 млрд рублей за 6 мес. 2021 года

Чистая прибыль «Россетей» выросла в 1,4 раза или на 40,9% до 71,3 млрд рублей за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составил 50,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

Выручка увеличилась на 11,4% до 537,5 млрд рублей. Как пояснили в компании, из-за индексации тарифов выросла выручка от услуг по передаче электрической энергии, а также из-за увеличения электропотребления и восстановления экономической активности потребителей в регионах. Выручка за технологическое присоединение выросла из-за графика оказания услуг, а выручка за продажу электроэнергии увеличилась в связи с увеличением энергопотребления.

Показатель EBITDA вырос на 20,4% до 176,9 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 8,6% до 447,3 млрд рублей из-за увеличения расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь и на покупную электроэнергию для продажи.

«Группа «Россети» демонстрирует положительную динамику основных финансовых результатов второй квартал подряд. Этому способствуют меры по повышению эффективности деятельности, предпринимаемые компанией, а также общее восстановление деловой и социальной активности в стране. Устойчивые финансовые показатели позволяют сформировать прочную базу для выполнения обязательств по присоединению потребителей, строительству и модернизации сетевых объектов», - отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Отпуск электроэнергии потребителям группы «Россети» в первом полугодии 2021 вырос на 6,8% до 391,7 млрд кВтч к аналогичному периоду 2020 года. Количество подстанций составило 528,2 тыс. штук, трансформаторная мощность - 809,0 ГВА. Протяженность линий электропередачи выросла с 2,37 млн км до 2,4 млн км.