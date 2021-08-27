Рублю не понравился начавшийся Джексон-Хоул

В четверг, 26 августа, в Соединенных Штатах начался долгожданный ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). На нем обсуждается ситуация в американской экономике, которая, судя по поступающим данным, чувствует себя достаточно хорошо. Основное событие форума еще только предстоит: сегодня вечером на нем выступит глава ФРС США Джером Пауэлл, от которого ждут определенности в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора.

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Участники рынка ожидают (исходя из последних заявлений как самого Пауэлла, так и других представителей американского Центробанка), что глава ФРС даст намеки на то, когда ФРС приступит к сворачиванию программы выкупа активов, которая составляет 120 млрд долларов в месяц. И хотя распространение штамма коронавирусной инфекции «дельта» по-прежнему создает высокие риски для экономики, уже слышны заявления представителей власти о том, что это вряд ли станет помехой восстановлению.

Так или иначе, инвесторы готовятся к постепенному оттоку ликвидности, которой в последнее время заливали рынки для поддержки экономики. И отток этот в первую очередь коснется рисковых активов, к которым относится и рубль. Негатива добавила нефть, которая продолжила дешеветь после резкого взлета — стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent в 19:01 мск опустилась на 0,96%, до 71,56 доллара за баррель. На этом фоне курс доллара вырос к 19.00 мск на 29,5 коп., до 74,23 рубля, курс евро — до 87,31 рубля, подорожав на 25,25 копейки.

Рубль поддержат понижение температуры и повышение ставки

Финансовый консультант и руководитель компании E.M.Finance Евгений Марченко считает, что все риски относительно рубля уже учтены в цене, а высокая нефть и восстановление экономики не позволят рублю упасть ниже минимумов. Поэтому наиболее вероятный сценарий — медленное укрепление в район 70-71,2 руб. за доллар осенью. Даже новости про Афганистан не изменили тенденцию легкого укрепления рубля. Поэтому в компании ожидают от курса диапазона 70-74 руб. за доллар.

Факторами, которые будут поддерживать рубль этой осенью, эксперт называет осенний рост деловой активности и наступление холодного времени года: оно поднимает шансы на подорожание нефти, а значит и рубль получит поддержку. Также свою роль может сыграть увеличение ключевой ставки: это делает рубль привлекательным для инвесторов. Не стоит сбрасывать со счетов и всеобщую вакцинацию, которая должна улучшить ситуацию с вирусом, усилив позитивный настрой инвесторов, а те в свою очередь обеспечат спрос на рубли.

Факторами, которые будут ослаблять рубль этой осенью, Марченко называет жесткую риторику США относительно президента Белоруссии Александра Лукашенко и введение санкций, что сильно влияет на рубль. Также негативно может работать общее ухудшение ситуации с COVID — такой сценарий вносит нервозность на фондовые рынки и, как следствие, влечет распродажу российских активов. Введение новых санкций со стороны США тоже способно спровоцировать падение курса.

Пока Пауэлл молчит — рынки осторожничают

Основной фактор для рынков последних дней, который может стать доминирующим и на сентябрь — симпозиум в Джексон-Хоуле, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. На нём могут быть обозначены сроки сворачивания денежных стимулов ФРС, и если это произойдёт, доллар получит поддержку в перспективе, а рисковые активы — в том числе нефть и рубль — скорее всего окажутся под давлением.

Поэтому главное событие, ожидающееся в пятницу, — речь главы ФРС Джерома Пауэлла в 17 часов по Москве. Однако, обращает внимание аналитик, многие наблюдатели склонны предполагать, что Пауэлл все же пока не будет обозначать курс на ужесточение кредитно-денежной политики. Во многом из-за хрупкости восстановления экономики США и мира после пандемии и на фоне новых рисков, связанных со штаммом «дельта».

Потому в преддверии выступления Пауэлла рынки утром 27 августа открылись осторожным снижением доллара к основным валютам, а рисковые активы, напротив, усиливаются, говорит Гойхман. Доллар к рублю на таком фоне после начала торгов на Мосбирже откатил котировки от 74,2 руб. на уровень ниже 74 руб. В течение дня обратит на себя внимание и информация по инфляции в США, которая может быть важна для решений ФРС. В зависимости от этих значимых событий актуальный диапазон для рубля на пятницу может быть весьма широк: 72,8 — 74,6 руб./долл., прогнозируют в TeleTrade.

В целом же в сентябре ключевые факторы останутся прежними, уверен эксперт. Это успехи или неуспехи в борьбе с пандемией в России и мире, а также перспективы денежного стимулирования со стороны ФРС и других центробанков. Эти драйверы тесно связаны между собой И вполне возможно, что чем дальше, тем отчётливее станут проявления отступления пандемии, восстановления мировой экономики и необходимости сворачивания стимулирующих программ центробанков на фоне растущей инфляции. Поэтому в сентябре высока вероятность усиления доллара и некоторого ослабления рубля. Однако для России ключевым событием месяца станут выборы в Госдуму. До них укрепление доллара, означающее и рост цен, очевидно, будет сдерживаться ЦБ и Минфином. Впрочем, как и возможное его ослабление, если оно будет значимым. Поэтому первая половина месяца наверняка пройдёт при ограниченной волатильности рубля.

Вряд ли доллар поднимется выше 75 или опустится ниже 72 рублей, считает Гойхман. Но дальнейшая динамика может быть более сильной. И в ней преобладают риски более активного ослабления рубля из-за указанных внешних факторов и вследствие сильной инфляции в России. Не стоит сбрасывать со счетов и вероятное усиление геополитической напряжённости, так некстати напомнившее о себе терактами в Кабуле 26 августа.