Руководитель Apple получил премии почти на миллиард долларов

Исполнительный директор Apple за десять лет в этой должности в качестве бонуса получил более пяти миллионов акций компании, сообщает BBC. Согласно отчету, поданному Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Кук уже продал большую часть акций более чем за 750 млн долларов США.

По условиям трудового договора Тим Кук получает в качестве премии акции компании Apple в случае роста их стоимости на фондовом индексе S&P 500.

С тех пор, как Кук возглавил компанию 24 августа 2011 года, стоимость акций Apple выросла на 1200%, а рыночная стоимость компании составляет почти 2,5 трлн долларов.

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам, на этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти 10 млн долларов на благотворительность.