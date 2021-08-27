Таиланд отменил карантин для вакцинированных «Спутником V»

Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов заявил, что власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, сообщает ТАСС.

«Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда... Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», – сказал Соснов.

1 июля «Эксперт» сообщал, что тайский остров Пхукет с 1 июля принимает вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, сообщает National News Bureau of Thailand, ссылаясь на опубликованный в правительственном вестнике указ тайских властей.

Документом установлены зоны для туристов в пилотных районах острова, а также определены условия, время и другие критерии для путешественников, въезжающих в королевство. Граждане России не попадают под действие разрешения, поскольку власти Таиланда относят РФ к странам среднего риска заражения коронавирусом.

Для въезжающих в страну необходимо при себе иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета на остров, медицинскую страховку на $100, покрывающую лечение от коронавируса и сертификат о вакцинации. Помимо этого, в королевство допускаются туристы из стран или районов с низким риском развития COVID-19, куда не попадает Россия, которую относят к странам среднего риска.

В случае, если турист захочет покинуть зону проживания, он должен будет сдать ПЦР-тест за свой счет три раза: первый — в день прибытия, второй — на шестой или седьмой день, а третий-на 12-й или 13-й.