Теплотрассу на западе Москвы обновили при строительстве скоростной автомагистрали

В ходе создания первой в Москве автомагистрали по концессии – Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) строители произвели замену старой теплотрассы в районе Минской улицы, которая эксплуатировалась много лет. Новая сеть позволит значительно улучшить теплоснабжение в квартирах москвичей на западе города. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Северный дублер Кутузовского проспекта строится в рамках крупнейшего в городе концессионного соглашения, которое мы заключили с «Новой концессионной компанией» в 2014 году. Инвестиции в создание дороги составляют более 50 млрд рублей. Сооружение нового транспортного объекта влечет за собой не только создание самой дороги, но и переустройство существующих близлежащих инженерных сетей – инвестор уже произвел врезку новой теплотрассы в районе Минской улицы. В среднем участки, требующие замены, встречаются каждые 12 метров, а в общей сложности планируется выполнить переустройство более полутора километров труб», – рассказал глава ведомства.

На оси дублера разместили два трубопровода диаметром 1200 мм. По ним Западный округ Москвы снабжался теплом от ТЭЦ-25, построенной еще в 1976 году. Трубы располагались на поверхности земли, на опорах, поэтому в морозы горячая вода могла становиться несколько холоднее, что отражено в технических нормативах. Перед тем, как заменить коммуникации, их проверили на прочность: на гидравлических испытаниях новые трубы выдержали давление в 25 атмосфер, что почти в два раза выше требуемого.

Благодаря новым технологиям, используемым инвестором при строительстве дублера, удалось убрать трубы под землю – это позволит сделать теплоснабжение надежнее, а в квартирах москвичей, проживающих на западе столицы, будет теплее.

Первая платная дорога в черте города соединит «Москва-сити» с МКАД и Северным обходом Одинцово, что значительно улучшит транспортную ситуацию в Западном округе. Дублер будет представлять собой бессветофорную автомагистраль с максимальной расчетной скоростью движения 100 км/ч. По условиям соглашения инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода объекта в эксплуатацию концессионер будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд.

Параллельно с заменой коммуникаций инвестор ведет строительство основного хода, возводит мост возле «Москва сити», а также эстакаду в районе остановочного пункта «Рабочий поселок» Белорусского направления Московской железной дороги.

«Наш принцип – использовать самые современные технологии во всех производственных процессах. Точно так же мы относимся и к строительству новой теплотрассы. Она имеет для города значение не менее важное, чем наша трасса – Северный дублер Кутузовского проспекта. Мы понимаем свою ответственность перед городом», — сказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.