Теракт в аэропорту Кабула: смертельная схватка

Более ста человек, включая как минимум 13 американских военнослужащих, погибли в результате двух терактов в районе аэропорта в Кабуле. Как сообщает Wall Street Journal, сначала у пропускного пункта на территорию аэропорта подорвался террорист-смертник, который, очевидно, не смог проникнуть на территорию самого аэропорта.

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После этого взрыва пункт Abbey Gate атаковали боевики из афганской ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Затем взлетела на воздух начиненная взрывчаткой машина у расположенной в паре сотен метров от пропускного пункта аэропортовской гостиницы «Барон».

Пентагон сообщил о 13 погибших: 10 морских пехотинцах, двух солдат и одном моряке, и о 18 раненых военнослужащих, среди которых есть находящиеся в тяжелом состоянии. Это первые потери американцев за последние полтора года, миновавшие со дня подписания в феврале 2020 года соглашения между США и талибами о выводе американских войск.

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Остальные погибшие и пострадавшие – афганцы, включая детей, желавшие покинуть страну. По словам высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения Афганистане, в результате взрывов по состоянию на раннее утро 27 августа погибли 90 афганцев. Увы, количество жертв наверняка вырастет, потому что еще несколько десятков человек находятся в тяжелом состоянии.

В военном ведомстве США также подчеркнули, что 26 августа 2021 года стал самым кровавым днем для американских военных за последние 10 лет афганской войны. В августе 2011 года талибы сбили военный вертолет Chinook. В результате того нападения погибли 31 американец, 7 афганцев и военная собака.

В Пентагоне уверены, что следует ждать новых атак террористов. По крайней мере, о высокой вероятности новых терактов предупредил командующий Центральным командованием генерал морской пехоты ВС США Фрэнк Маккензи. Он, кстати, выразил недоумение, как террорист смертник сумел миновать посты талибов и попасть в аэропорт.

Президент Байден, конечно, выразил соболезнование родным и близким погибших и раненых и пообещал организаторам терактов в Кабуле возмездие, но вновь заявил, что атаки террористов не отразятся на проведении эвакуации, которая должна быть завершена 31 августа. Данные по оставшимся в Афганистане американским гражданам противоречивы, но чаще всего называются цифры от 500 до 1000 человек, которых необходимо эвакуировать. Если цифры верные, то задача вывезти их до конца лета вполне осуществимая.

Дальнейший сценарий событий очевиден: несмотря на теракты, нападения и потери как среди американских военных, так и среди мирного населения, которые, увы, наверняка не последние, Вашингтон объявит эвакуацию успешной и вновь повторит мантру о победе Америки в Афганистане.

Проблем с поисками виновных нет. Афганская ячейка ИГ, сообщает новостное агентство Amaq, уже взяла на себя ответственность за кровавые теракты в четверг.



Движение Талибан, запрещенное в России, находится с ИГ во враждебных отношениях с 2015 года. Между боевиками этих организаций часто происходят вооруженные столкновения, особенно в восточных районах страны. Достаточно сказать, что буквально через час после захвата столичной тюрьмы талибы расстреляли одного из вожаков ИГ, который там содержался.

Между прочим, представитель талибов на днях заявил иранским журналистам, что ИГ в Афганистане больше не существует. Не исключено, что джихадисты решили на деле показать, что разговоры эта информация не соответствует действительности.

Худший сценарий, который может ждать теперь Афганистан: смертельная схватка между двумя группами исламистов, победившей — и находящейся в подполье. Что может выразиться в волне терактов. Примерно так развивались события в Ираке, причем еше в тот период, когда он формально находился под контролем США после вторжения и оккупации этой страны в 2003 году.

Кроме взрывов, боевики ИГ обстреляли во время взлета транспортный самолет C-130 с афганскими беженцами. По словам итальянского репортера, находившегося на борту, пилот вовремя предпринял противоракетный маневр и сохранил самолет в целости и сохранности.

