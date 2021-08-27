В полуторамиллиардном Китае начался дефицит рабочей силы

Спрос на китайские товары в этом году резко вырос, но владельцы фабрик и заводов жалуются на то, что не могут заполнить вакансии. Часть рабочих-мигрантов из сельской местности, ранее составлявших львиную долю китайской рабочей силы, сейчас боится заразиться коронавирусом в городах и сидит дома, в своих деревнях. К тому же, молодежь сейчас не хочет идти на фабрики и заводы, а выбирает сектор оказания услуг, где и платят больше, и работать приходится меньше.

Китайские предприниматели не одиноки. По сути схожая картина на рынке труда сейчас и в США, где несмотря на то, что миллионы американцев потеряли во время пандемии работу, возник дефицит рабочей силы.

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Но в отличие от США проблемы китайского рынка труда отражают еще и застарелые демографические проблемы: снижение численности работоспособного населения во многом является последствием действовавшего более четырех десятилетий правила «одна семья — один ребенок».

Правило успешно выполнило поставленную задачу — замедлило темпы роста населения Поднебесной. Его начали постепенно отменять пять лет назад, потому что на горизонте замаячил дефицит рабочей силы. Однако несмотря на отмену правила одного ребенка в законодательном порядке и разрешение китайским семьям иметь уже даже не двух, а трех детей, решить все более обозначающуюся демографическую проблему пока не удается.

«Китай давно исчерпал свои демографические дивиденды»,- приводит Wall Street Journal (WSJ) слова экономиста Standard Chartered Bank Шуана Дина.

Нехватка рабочей силы угрожает долгосрочной задаче поддержания высоких темпов развития китайской экономики. Пекину с каждым днем труднее обеспечивать планету дешевыми товарами и выполнять поставленную Компартией задачу догнать и перегнать Америку и стать первой экономикой.

WSJ приводит пример Яня Чжицяо, владельца косметической фабрики в Гуанчжоу, на которой работает 50 человек. Несмотря на растущий спрос на его продукцию, Янь так же, как тысячи коллег по цеху, не может расширить производство — главным образом, по причине нехватки рабочих. Особенно заметен дефицит работников до 40 лет, которых обычно берут в первую очередь. И это при том, что Янь предлагает около 3,9 доллара за час работы, т.е. значительно выше средней зарплаты в отрасли, а также обеспечивает своих работников бесплатными обедами и общежитием.

Янь говорит, что он бы еще больше поднял зарплаты, если бы не стремительный рост стоимости сырья в этом году. Можно, конечно, поднять цены на продукцию для иностранных клиентов, но проблема в том, что они могут отказаться покупать у него косметику по высоким ценам.

«Молодежь сейчас по-другому относится к работе, если сравнивать с нашим поколением, - говорит 41-летний Янь. - Им не нужно сводить концы с концами, они могут рассчитывать на помощь родителей. Вместо того, чтобы идти работать на фабрики и заводы, они теперь гуляют с друзьями».

Проблема нехватки рабочей силы в производственной сфере усугубляется ее избытком в профессиях, объединенных термином «белые воротнички». Диспропорции на рынке труда КНР стали еще заметнее в этом году, после того, как армия работоспособного населения пополнилась более чем 9 млн выпускников ВУЗов и университетов.

Безработица в июле снизилась с 5,7% в июле прошлого года до 5,1%, но среди молодежи (16-24) она намного выше — 16,2%, и не исключено, что будет побит исторический рекорд июля 2020 г. — 16,8%. Дело в том, что Пекин недавно резко ужесточил условия работы частных репетиторов и преподавателей, а ведь именно в эту сферу шли работать многие выпускники. Однако проблемы на рынке частного образования являются слабым утешением для владельцев фабрик и заводов, потому что не сумевшие устроиться репетиторами молодые люди едва ли согласятся встать за станок, несмотря на выросшие в последние месяцы зарплаты в производственном секторе.

Численность работоспособного населения (от 15 до 59 лет) сократилась в прошлом году до 894 млн, что составляет 63% от всего населения КНР. В 2010 г. эти цифры были значительно выше — 939 млн и 70%. К тому же, по прогнозам (причем, правительственных экономистов, т.е., возможно, заниженным), численность работоспособного населения в последующие пять лет уменьшится еще на 35 млн человек.

Проблемы на рынке труда невольно усиливает и политика Си Цзиньпина по развитию села. Крупные инвестиции создают в китайских селах рабочие места и улучшают условия труда, что, кроме пандемии, еще больше способствует тому, что крестьяне не едут, как раньше, работать в большие города, а остаются в родных селах и деревнях.

В прошлом году впервые за десятилетие сократилась численность работников, подпадающих под определение «рабочие-мигранты»: более чем на 5 млн человек до 285,6 млн.

В Гуанчжоу, например, на фабрики и заводы после китайского лунного нового года не вернулась на работу почти треть рабочих-мигрантов. Растет и возраст рабочих, что тоже не является положительным фактором — за последние десять лет он вырос с 28 как минимум до 35 лет. В 2020 г. более половины рабочих-мигрантов была старше 40 лет. Численность же рабочих не старше 30 лет в

2020 году снизилась вдвое по сравнению с 2008 годом: 23 и 46% соответственно.