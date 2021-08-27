В России в 2021 году авиационное топливо подорожало на 18%

В российских аэропортах в августе текущего года топливозаправка подорожала относительно июля в среднем на 4%, до 55 240 рублей за тонну, а по отношению к началу года – в среднем на 18%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Росавиации.

Ранее на проблему обращала внимание Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая просила вице-премьера Александра Новака снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53 250 до 39 305 рублей с последующей индексацией в 2018-2024 годах на уровень инфляции.

21 мая «Эксперт» сообщал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посоветовала нефтяникам запастись авиакеросином, чтобы не допустить его резкого подорожания в дальнейшем. В организации опасались, что восстановление авиасообщения с зарубежными странами после пандемии вполне может привести к резкому всплеску цен на авиационный керосин. В протоколе заседания биржевого комитета ФАС, было сказано, что нефтяные компании должны «обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения». Ранее, напоминает агентство, правительство аналогичным образом рекомендовало нефтяным компаниям нарастить коммерческие запасы бензина: к 1 июня 2021 года до 1,8 млн т, а к 1 мая — до 1,6—1,7 млн т.