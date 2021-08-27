В Вологодской области создадут региональную систему мониторинга парниковых газов

Правительство Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и группа «ФосАгро» договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов. Старт проекту дали после встречи участников соглашения на Череповецком химическом комплексе «ФосАгро».

В области также создадут карбоновую ферму, которая будет обладать расчетной мощностью депонирования углерода в 0,7 млн т СО2 в год. Проект станет частью региональной системы мониторинга парниковых газов в Вологодской области.

«Конечной целью этого проекта является создание национальной системы мониторинга парниковых газов на территории всей страны. То есть, наша задача – доказать, что наша страна в целом углеродно-нейтральна. Начать ее решение мы предложили с построения системы регионального мониторинга, взяв в качестве эксперимента одну из областей. И получили позитивный отклик со стороны компании «ФосАгро» и Вологодской области. Это очень кстати, потому что Вологодская область может служить моделью нашей страны: здесь есть и мощные производства, и могучие леса, и масштабные сельхозугодья. У Вологодской области появится шанс стать обладателем специального «углеродного сертификата», что особенно важно для производимой здесь продукции в условиях мировой борьбы с парниковыми газами и ввода карбоновых пошлин», - отметил в ходе встречи президент РАН академик Александр Сергеев.

Декарбонизация становится приоритетным направлением деятельности ведущих предприятий Вологодчины, подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Вологодская область – это экономически мощный субъект, в котором работают несколько крупнейших предприятий-экспортеров, металлурги и химики, которые поставляют свою продукцию в десятки стран мира. Наша совместная задача - не допустить введения заградительных пошлин на нашу продукцию, подтвердив ее экологическую чистоту», - сказал он и добавил, что в состав рабочей группы приглашены ведущие ученые и эксперты из зарубежных стран.

Стороны соглашения готовят письмо в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина о поддержке пилотного проекта по созданию национальной сети мониторинга парниковых газов, рассказал губернатор.

Успеху проекта будут способствовать объединение компетенций академический науки, опыта компании и зеленого вектора развития Вологодской области, считает генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Как лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений для российских аграриев и глобальный игрок на рынке экоэффективных удобрений, мы стремимся к углеродной нейтральности нашей продукции. На основе проекта региональной системы мониторинга парниковых газов будут разработаны типовые решения для внедрения, которые позволят тиражировать накопленный опыт в масштабах всей страны в части достижения углеродной нейтральности и регионов, и выпускаемой продукции. Это позволит доказательно определять «зеленый» статус продукции и выделять ее углеродную предпочтительность на рынке», - резюмировал он.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за изменениями климата и минимизации воздействия на окружающую среду было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2021.