Финансист перечислила льготы для пенсионеров старше 70 лет

Российские пенсионеры старше 70 лет имеют 50-процентную скидку на капремонт и право на получение субсидии по оплате услуг ЖКХ, также они освобождаются от налога на имущество, а в ряде регионов — и на транспортные средства. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении восьмидесятилетнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт», — пояснила Финогенова.

Она также отметила, что после 70 лет россияне могут претендовать на получение субсидии от государства, которая будет отчасти компенсировать стоимость коммунальных услуг. Она выдается при условии, если на оплату ЖКУ уходит не менее 22% ежемесячного дохода.

Для людей старше 80 лет в России предусмотрена еще надбавка к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части.

Кроме того, всем возрастным категориям пенсионеров положены льготы при уплате НДФЛ и госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более 1 млн рублей.

Российские пенсионеры также освобождаются от налога на имущество: дома, квартиры, автомобильного места, гаража, хозпостройки, не используемых в предпринимательской деятельности. На региональном уровне они имеют льготы по уплате налога на землю. С участка, не превышающего 6 соток, налог вообще не взимается, а при большей площади он рассчитывается с разницы между кадастровой стоимостью 6 соток и фактическим размером участка.

Также ряд регионов предоставляет пенсионерам льготы на оплату вывоза мусора, медицинскую поддержку, бесплатные (или со скидкой) лекарства и скидки в продуктовых магазинах. В некоторых субъектах для них предусмотрены льготы или полное освобождение от уплаты налога на автомобиль и компенсация затрат по газификации жилья.

Как сообщал Expert.ru, президент РФ Владимир Путин предложил разово выплатить по 10 тыс. рублей всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным. Глава государства сообщил, что годовая инфляция в России составляет 6,5%, но для пожилых граждан она превышает этот показатель «из-за структуры потребления». При этом Путин назвал недостаточной согласованную сумму надбавки к пенсии (1 тыс. рублей).

