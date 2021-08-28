«Газпром» приостановил продажи газа в Европу

«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022 года был заключен 23 августа.

«Компания решила прекратить торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022 года и полностью на весь год. При этом в ЭТП доступны контракты, рассчитанные на зиму 2022–2023 годов и на полный 2023 год», — говорится в публикации.

Агентство отметило, что торги прекратились примерно через час после объявления об отклонении апелляции оператора Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

Как ранее сообщал Expert.ru, «Газпром» может продать трубопровод «Северный поток – 2» другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы Евросоюза. Чиновники из Германии предупредили, что нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG скоро столкнется с разногласиями по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. По их мнению, только продажа «Северного потока – 2» другому сертифицированному оператору позволит обойти газовую директиву ЕС.

