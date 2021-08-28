«Газпрому» предложили продать «Северный поток – 2»

«Газпром» может продать трубопровод «Северный поток – 2» другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы Евросоюза, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников. Согласно обновленной директиве, газопроводы на территории ЕС должны частично заполняться альтернативным поставщиком, либо принадлежать сторонней компании.

Чиновники из Германии предупредили, что нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG скоро столкнется с разногласиями по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. По их мнению, только продажа «Северного потока – 2» другому сертифицированному оператору позволит обойти газовую директиву ЕС.

Автор публикации Хендрик Кафсак считает, что Еврокомиссия не будет напрямую препятствовать сертификации газопровода, однако Федеральное сетевое агентство Германии при принятии решения «в значительной мере учтет ее мнение».

Как сообщал Expert.ru, 25 августа высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС. Под нее попали не только наземные, но и морские газопроводы в Евросоюзе.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Его готовность составляет 99%, осталось проложить порядка 15 км трубопровода. Кроме завершения строительства и пуско-наладочных работ, газопроводу предстоит пройти сертификацию в ЕС.