IPO проголодалось по «ВкусВиллу»

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Осенью 2021 года «ВкусВилл» планирует выйти на IPO, сообщили СМИ в августе.

«Это лишь один из возможных вариантов развития компании. Оставляем для себя доступными все опции», — прокомментировали Expert.ru в пресс-службе «ВкусВилла».

Уже три года подряд в СМИ появляются сообщения о выходе компании на IPO. Почему до сих пор компания так и не сделала официального заявления или какого-то определенного комментария на эту тему?

Первое заявление о выходе компании на IPO появилось еще в январе 2019 года. Тогда СМИ сообщили, что компания намерена разместить на бирже NASDAQ до 25% акций. И в сентябре 2019 года основатель сети «ВкусВилл» Андрей Кривенко в интервью Reuters подтвердил намерения компании провести IPO.

Эксперты отмечали, что выход в 2019 году для компании «ВкусВилл» преждевременный, и количество магазинов сети должно увеличиться на 30%. На тот момент были открыты 720 магазинов «ВкусВилл». Несмотря на закрытие около 60 магазинов во время пандемии, о которых сообщил основатель «ВкусВилл» Андрей Кривенко в июне 2020 года, в прошлом году сеть уже насчитывала более 1,2 тыс. точек.

Перспективы «ВкусВилла» на зарубежных рынках

Еще в сентябре 2019 года стало известно, что компания рассматривает возможность открыть магазины за рубежом. Об этом рассказал основатель «ВкусВилл». Среди возможных стран для расширения сети он называл Францию, Нидерланды и Китай. В мае 2020 года «ВкусВилл» открыл первый магазин в Амстердаме.

Спустя два месяца, в июле 2020 года, Кривенко заявил в интервью The Bell, что компания не отказалась от планов выхода на IPO, и уже определится с датой выхода на американскую биржу в сентябре 2020 года. Но даты до сих пор нет.

По данным портала, аналитики оценивали компанию в конце 2019 года в 1,2 млрд долларов, а к концу 2020 года компания должна была стоить, по их прогнозам, 2 млрд долларов. При этом в интервью Кривенко отметил, что американское регулирование запрещает обсуждать цены компаний. Тогда же основатель «ВкусВилл» назвал одну из причин выхода на IPO — попадание в «высшую лигу бизнеса».

«ВкусВилл» в прошлом году вырос на 38% по выручке, хотя в позапрошлом рост был в 1,5 раза, а с 2016 по 2019 год компания выросла в 4 раза, — рассказал Expert.ru принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов. — На первый взгляд, это очень внушительная динамика. Но не далее, как в прошлом году компания сократила чистую прибыль на 39%».

Но инвесторы будут обращать внимание на факторы будущего роста, уточнил Ефремов.

С одной стороны, «ВкусВилл» уходит в другие сегменты: начинает продавать не только продукты питания, запускает дарксторы, рассуждает принципал Fort Ross Ventures, с другой стороны – новые инвестиции могут еще сильнее снизить прибыльность компании в ближайшие несколько лет.

«На мой взгляд, спрос на акции «ВкусВилл» будет значительным за счет того, что модель компании является устойчивой, но классических венчурных мультипликаторов добиться будет сложно, потому что темпы роста сократились, а рынок является сложным, — отметил Ефремов. — Но на мультипликатор 1.5-2х выручки они могут рассчитывать, что может дать оценку компании на уровне 2-3 млрд долларов».

«ВкусВилл» будет гораздо сложнее завоевать внимание инвесторов, чем, например, петербургской интернет-компании Semrush, которая имеет значительную долю выручки с западных рынков. Но пример OZON показывает, что это возможно, подытожил эксперт.

Очередной PR или серьезное намерение?

Уставной капитал «ВкусВилл» вырос с 1 млн рублей до 200 млн рублей, сообщил «Интерфакс» 1 июня, опираясь на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». В начале лета компания завершила преобразование из ООО в акционерное общество, уточнили в агентстве.

Но главная интрига не в том, когда и где собирается «ВкусВилл» выйти на IPO, а собирается ли вообще компания выходить на IPO или это очередной PR ход.

Не так давно «ВкусВилл» опубликовал рекламную статью о ЛГБТ-семье «Рецепты семейного счастья», после шквала критики статью удалили, и компания принесла официальные извинения перед покупателями. Тогда, эксперты сочли публикацию этой статьи, а затем ее поспешное удаление, очередным пиаром «ВкусВилла».

И это не первый случай, когда «ВкусВилл» устраивает эксцентричную «выходку». В декабре прошлого года ритейлер прославился тем, что во время ожидания при звонке на горячую линию компании играла песня «Легкой смерти тебе, мой друг». Такую информацию сообщили пользователи Instagram. Как объяснили позже в компании, песню специально не ставили, произошла ошибка — подключился личный плейлист сотрудника подрядчика.

А может быть, дело не в PR. Американская фондовая биржа NASDAQ выдвинула новое требование: торгуемые на ней компании обязаны включать в советы директоров женщин и представительств сексуальных и/или этнических меньшинств и публиковать соответствующую «статистику многообразия». Эмитентам, не соблюдающим новое требование, придется убеждать биржу в весомости причин этого. А первые данные компаниям нужно представить уже в начале 2022 года, сообщили СМИ в августе.

По странному совпадению, главными героями рекламы «ВкусВилл» стали женщины, представляющие ЛГБТ. И кто знает, может быть, компания решила для начала провести пробный каминг-аут своих клиентов, в связи с новыми требованиями на американской бирже. Такую параллель провел автор канала «Криптокритика» на платформе ««Яндекс.Дзен».

Перспективы удачного выхода на IPO у «ВкусВилл» есть: компания показывает быстрый рост, расширяет ассортимент, открывает магазины и пробует новые форматы. Она уже имеет прибыль, в отличие от многих компаний, которые выходят на IPO, отмечают эксперты.

Совсем недавно, 10 августа, в компании сообщили об открытии новой онлайн-полки «Аптека» в ее интернет магазине. А 26 августа стало известно, что «ВкусВилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства.

Expert.ru попросил принципала Fort Ross Ventures объяснить, могут ли компании использовать заявление о выходе на IPO в качестве PR или некой деловой игры.

«Зависит от контекста. Как правило компании стараются не заявлять о выходе на IPO до того, как ситуация уже обговорена с андеррайтерами и IPO действительно должно случиться, — объяснил Ефремов. — Думаю, что может быть как PR для партнеров, так и попытка прощупать какой-то широкий спрос — может быть, потенциальные инвесторы прочитают новость и придут узнавать об условиях сделки»

Но эту реплику следует воспринимать в целом, а не как относящуюся прямо к «ВкусВиллу». Ведь IPO для нее — лишь один из возможных вариантов развития