Около 200 мигрантов депортировали из Москвы

В последнее время в Москве произошло несколько массовых драк с участием мигрантов. Мэр города Сергей Собянин в своем блоге написал, что таким гостям в столице не рады, на родину депортировали уже порядка 200 человек и так будет со всеми, кто не умеет вести себя «подобающим образом».

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Силовики завели 800 уголовных дел, из страны депортировали около 200 человек, еще 17,5 тысячам запрещен въезд в страну», — отметил Собянин.

Градоначальник пообещал, что «так будет и впредь». Москва, по его словам, город гостеприимный, но в гостях нужно вести себя «подобающим образом». По словам Собянина, с целью трудоустройства в столицу прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство из них законопослушны.

Накануне в отделение московской полиции доставили 50 мигрантов, которые устроили драку на Бауманской улице. Ранее сообщалось о 20 уроженцах Средней Азии, задержанных за драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. В июле за массовую драку у станции метро «Кузьминки» были задержаны более 100 мигрантов.

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