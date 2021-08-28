Ученые случайно обнаружили самый северный остров Земли

Ученые из университета Копенгагена во время экспедиции случайно высадились на крошечном острове к северо-западу от побережья Гренландии. На сегодняшний день этот остров, образовавшийся в результате сдвига паковых льдов, является самой северной точкой суши в мире, сообщает Reuters.

«Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собрать образцы», — заявил агентству полярный исследователь и руководитель исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортен Раш.

Ученые полагали, что прибыли на остров Оодаак, открытый датчанами в 1978 году, но позже, определив точное местоположение, они поняли, что прибыли на другой остров в 780 метрах к северо-западу.

Основатель швейцарского фонда Leister Foundation, финансировавшего экспедицию, Кристиан Лейстер сравнил произошедшее с событиями многовековой давности, когда исследователи думали, что «оказались в одном месте, но на самом деле нашли совершенно другое».

Самый северный остров имеет всего 30 метров в диаметре, его высота составляет около трех метров над уровнем моря, поверхность состоит из почвы и скалистых пород, оставленных ледниками. Ученые предложили назвать его «Кекертак Аваннарлек», что в переводе с гренландского означает «самый северный остров».

Это открытие произошло на фоне битвы между США, Россией, Канадой, Данией и Норвегией за контроль над Северным полюсом. Профессор Датского национального космического института Рене Форсберг заявил, что обнаруженный участок суши соответствует критериям острова, однако вряд ли он повлияет на территориальные претензии Дании к северным от Гренландии территориям.

«Эти маленькие острова приходят и уходят. Острову необходимо оставаться над уровнем моря во время прилива. Но в настоящее время это самая северная земля в мире», — подчеркнул Форсберг.

