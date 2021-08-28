В Испании объяснили успех российского телешоу «Пусть говорят»

Программа «Пусть говорят» уже два десятилетия бьет рекорды по популярности на российском ТВ. Телешоу, которое без изменения сути несколько раз переименовывали, создало массу последователей и на других телеканалах РФ, предлагающих часто более агрессивные версии. Испанское издание El País объяснило успех подобных телепередач исконно русским состраданием к неудачникам.

«"Пусть говорят" — это не просто одна из самых неоднозначных программ в России, она еще и одна из старейших. 23 июля 2021 года ей исполнилось два десятилетия, если учитывать предыдущие форматы. Первый из них, «Большая стирка», дебютировал летом 2001 года», — говорится в публикации.

Через нескольго лет дирекция канала переименовала передачу в «Пять вечеров», сделав ставку на более сдержанный и почтенный тон, в 2003-2004 годах и ее ведущий Андрей Малахов «стал серьезнее». Однако «приличной программа пробыла совсем недолго, и, чтобы спасти рейтинги, время от времени вновь начали обсуждать такие важные темы как девственность участников "Дома-2"».

Издание отмечает, что уже под названием «Пусть говорят» в передаче был сделан акцент на «настоящие, невыдуманные истории людей». В ней принимали участие не только анонимные персонажи, но и звезды, такие как Линдси Лохан и Дана Борисова.

«Два десятилетия успеха программы строятся на сути, которую некоторые русские сравнивают с рассказами Антона Чехова: истории неудачников, несчастных и лжецов, и каждая последующая тяжелее предыдущей», — заключается в публикации.

Как ранее сообщал Expert.ru, французское издание Le Monde diplomatique проанализировало политические ток-шоу на российском телевидении, число которых стремительно росло все последние годы. Автор публикации Кристоф Тронтен особенно отметил свободу тона, царящую в этих программах, а также некоторые комментарии, после которых западным журналистам и экспертам запретили бы работать в СМИ.

