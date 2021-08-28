В России создали боевой экзоскелет с электродвигателем

Первый экзоскелет с электродвигателем, многократно повышающий возможности военнослужащих, создали специалисты Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова. Его прототип представили на форуме «Армия-2021», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации «Ростех», куда входит ЦНИИТОЧМАШ.

«Экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Экзоскелет имеет два режима работы. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные двигатели, работающие от аккумуляторов. Он включается при движении в гору или по пересеченной местности. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для передвижения грузов по горизонтальной поверхности. Благодаря датчикам давления в стопах, экзоскелет адаптируется под особенности человека и не сковывает движения.

В «Ростехе» также сообщили, что российские военные саперы уже успешно используют пассивные экзоскелеты в Сирии. Такая экипировка не только увеличивает индивидуальные возможности военнослужащих, но и многократно повышает боевой потенциал всего подразделения.

Пассивные экзоскелеты не оборудованы двигателями, но за счет механики снижают нагрузку на позвоночник человека и позволяют переносить тяжелые грузы на большие расстояния.

Как сообщал Expert.ru, 28-летний житель Франции, потерявший возможность ходить после автомобильной аварии, вновь научился делать это благодаря новой модели экзоскелета. В результате ДТП, у мужчины были парализованы все четыре конечности. Однако после того, как новый аппарат был подключен к мозгу пациента, он послал двигательные сигналы организму. По мнению французских нейрохирургов, это первый и пока единственный в мире полуинвазивный мозговой имплантат, который активирует все четыре конечности.

