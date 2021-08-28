В Сарове создадут Национальный центр физики и математики

Национальный центр физики и математики (НЦФМ), который планируют создать в Нижегородской области, будет нацелен на получение новых научных результатов мирового уровня, подготовку ученых высшей квалификации и укрепление научного потенциала России. В проекте примут участие специалисты «Росатома», ученые РАН, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций РФ. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства», — говорится в сообщении.

Особое внимание в НЦФМ будут уделять фундаментальным и прикладным исследованиям в области математики, физики и вычислительных технологий.

Координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития будет межведомственный совет. Он же будет утверждать научную программу и обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. Состав совета правительство утвердит отдельным положением в ближайшие месяцы.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал РИА Новости, что Национальный центр физики и математики будет представлять собой академгородок нового типа, своеобразную «долину знаний» за границами федерального ядерного центра. По его словам, все фундаментальные открытия в этих отраслях были сделаны в 30-50-х годах прошлого века. Центр в Сарове должен притянуть к себе ученых со всей России для работы над вопросами и проблемами новой физики, а также стать «колыбелью новых теоретиков, которые откроют неведомые человечеству закономерности».

Как ранее сообщал Expert.ru, госкорпорация «Росатом» насчитывает более 276 тысяч сотрудников, работает в 30 странах мира и реализует самый крупный портфель международных заказов на строительство атомных станций. Среди его стратегических направлений ядерная медицина, композитные материалы, экологические проекты, аддитивные технологии. Очевидно, что при такой масштабности и сложности задач подготовка кадров и их дальнейшее усовершенствование — вопрос первого ряда. За прошедшие десять лет «Росатому» удалось создать не только мощную образовательную инфраструктуру, но и настоящую экосистему, которая позволяет выращивать квалифицированные кадры, раскрывая личный потенциал каждого сотрудника.

