Врач рассказал о болезнях, которые «отражаются» на лице

Хирург-онколог, врач-эндоскопист НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Карасев напомнил постулат легендарного врача Николая Пирогова о том, что многие проблемы со здоровьем отражаются на лице человека. Так, сухая и трескающаяся кожа на лице может являться не только признаком обезвоживания, но и свидетельствовать о наличии серьезных проблем с работой потовых желез или щитовидки, написал он в своем Instagram.

«Появление большого количества волос на лице у женщин, особенно в районе челюстей, подбородка и верхней губы, может свидетельствовать о синдроме поликистоза яичников — гормональном дисбалансе, при котором повышен уровень мужского гормона тестостерона», — пояснил Карасев.

Глаза, по его мнению, — зеркало не только души, но и очень многих болезней. Так, красные прожилки в склерах могут свидетельствовать о нервном истощении и хронической усталости. Желтые склеры говорят о больной печени. Если участок вокруг глаз имеет бледно-розовую окраску, возможны заболевания мочевого пузыря или предстательной железы, а мешки и темные круги под глазами — признак нездоровой мочевыделительной системы.

Он подчеркнул, что даже самые незначительные изменения на лице могут говорить о проблемах со здоровьем. Бледность — об анемии, желтизна ­— о заболеваниях печени, синева на губах ­— о сердечно-сосудистых заболеваниях, возникшая ассиметрия — один из первых сигналов инсульта. Преждевременная дряблость кожи, по его словам, часто воникает при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а четко выраженные носогубные морщины — при проблемах с толстым кишечником.

«Высыпания — вообще настоящая "карта" болезней. Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу», — подчеркнул онколог.

Как сообщал Expert.ru, состояние внутренних органов человека может отражаться на его лице. Так, губной желобок обычно равен длине среднего сустава среднего пальца руки. Но чем он длиннее и тоньше, тем больше шансов прожить дольше, так как его длина, по мнению китайской народной медицины, связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной систем. О долгой жизни говорят также ровные, крепкие зубы, так как их здоровье «напрямую отражает силу ци почек и обилие ци в костной ткани», а также развитый и выступающий вперед подбородок. Признаком долголетия в Китае считают густые опущенные вниз брови и блестящие глаза.

