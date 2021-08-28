Японцы пришли в восторг от игры-симулятора Московского метро

Крупнейший японский новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на сайт Global Gaming News — Game Park сообщил об успешном старте продаж компьютерной игры-симулятора российской студии разработчика игр KishMish Games «Metro Simulator». Релиз игры состоялся 13 августа, но она уже стала необычайно популярной в Японии. Геймеры оценили яркость и достоверность зрительного ряда, возможность поуправлять поездом Московского метро, а также то, что игра поддерживается на японском языке.

«Игра сделана на художественной и интеллектуальной базе Московского метро, известного не только своей разветвленной сетью и высоким технологическим уровнем, но и исключительной архитектурной красотой станций», — говорится в публикации.

Геймеры отметили прекрасную прорисовку станций, внутреннего интерьера поездов и технических сооружений московской подземки, а также полную иллюзию движения составов. Очень достоверно, по их мнению, смоделированы набор скорости и торможение, открытие дверей, переключение камер и информатора. В задачу игрока также входит преодоление сбоев на линии и при перегонке поездов. Кроме того, геймер может примерить на себя роль пассажира — выйти из поезда, рассмотреть станции метро, зайти в салон и прокатиться под управлением искусственного интеллекта.

К выходу игры в ранний доступ подготовлены пока две линии — Большая Кольцевая и Солнцевская. Сооснователь компании KishMish Games Михаил Калиниченко пообещал японским фанатам «освоение» других линий московской подземки и расширение реалити-функций этой игры.

Японские пользователи оставили под этой публикацией множество комментариев. Многие сообщили, что и раньше были наслышаны о красоте Московского метро и некоторым даже довелось побывать там. Особо они оценили возможность примерить на себя роль машиниста и сошлись во мнении, что «русские компьютерщики здорово работают».

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