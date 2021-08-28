За сутки в России коронавирус выявили у 19 492 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 19 492 жителей РФ. Вылечились от инфекции 19 411 человек, скончались — 799. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 28 августа в России выявлено 6 863 541 заболевших коронавирусом (+19 492 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 498), Санкт-Петербурге (1 406) и Подмосковье (849). Наименьшее — на Чукотке (15) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 131 446 жителей РФ, умерли — 180 840. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, составляет 89,3% от общего числа заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 563 508 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 441 166 горожан, умерли — 27 299.

Как сообщал Expert.ru, столичные организации, которые к 15 августа привили от коронавируса 60% персонала, в сентябре смогут подать заявку на компенсации затрат на борьбу с COVID-19. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, столичная администрация выделила на эти цели 1 млрд рублей. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысяч рублей.

