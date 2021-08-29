Аналитик рассказал, как защитить сбережения при ускорении инфляции

Если в мире начнет ускоряться инфляция, то пострадают валюты всех стран. В этом случае лучшей стратегией будет инвестирование в материальные ценности и повышение качества жизни.Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

«При инфляции валюты всех стран пострадают в той или иной степени, поскольку держать в этот момент сильную валюту — это значит сделать экономику неконкурентоспособной. Возможно, чуть меньше пострадают накопления в долларах, потому что у ФРС США больше возможности для подъема ключевой ставки», — считает Верников.

Эксперт посоветовал вкладывать средства в любые материальные активы, например, в золото и серебро. Инвестирование в акции — тоже хорошая идея, но следует учитывать, что при высокой инфляции многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды.

«Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить», — порекомендовал Верников.

Говоря о вложениях в недвижимость, аналитик признал, что это может защитить от инфляции, но не в полной мере, так как в последние три недели цены на жилье остановились.

Как ранее сообщал Expert.ru, инфляция в России будет долгосрочным явлением, таким образом цены реагируют на пандемию коронавируса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. Эти экстренные меры не должны быть продолжительными, так как необходимо развивать производство, а для этого нужны инвестиции.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2021 году в России планируется на уровне 5,7-6,2%. В 2022 году она должна снизиться до 4-4,5% и в дальнейшем оставаться в районе 4%.

