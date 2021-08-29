«Ашан» на треть сократил число супермаркетов в России

Российское подразделение французской компании Auchan в первом полугодии 2021 года закрыло 17 супермаркетов. На 30 июня российская сеть ретейлера насчитывала 238 точек, годом ранее их было 274. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов уменьшилось на 32,5%, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании.

По данным агентства, у российского «Ашана» выручка снижалась в течение последних пяти лет. В 2020 году она упала на 12%, до 223,2 млрд рублей, впервые за пять лет был зафиксирован чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей против 1,1 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Бывший гендиректор российского «Ашана» Йоханнес Толай в интервью РБК ранее сообщил, что падение выручки связано с тем, что ретейлер не смог подстроиться под новые экономические реалии после 2014 года. В первую очередь, речь идет о продовольственных санкциях, из-за которых была потеряна часть ассортимента. Кроме того, в России начал активно развиваться формат магазина «у дома», в результате чего уменьшилась доля супермаркетов и гипермаркетов.

В этом году российский «Ашан» не планирует открывать новых магазинов, более того, предполагается сокращение площадей гипермаркетов для сдачи в аренду небольшим магазинам.

Как ранее сообщал Expert.ru, российские компании, работающие в секторе продуктового ретейла, продолжат сделки по слияниям и поглощениям (M&A), и этот тренд окажет позитивное слияние на отрасль. При таком развитии событий темпы ежегодного расширения торговых площадей останутся в пределах 2,5—2,8% при сохраняющемся годовом росте выручки компаний сектора на 8—9%.

