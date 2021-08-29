Кабмин нашел новый способ регулирования цен на сахар

Правительство РФ расширило список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, добавив в него позицию «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке»,— пояснили в пресс-службе кабмина.

Государственный интервенционный фонд начнут формировать в 2022 году. Ранее в него были включены молоко сухое и стерилизованное, сливочное масло, а также твердый и полутвердый сыр без вкусовых наполнителей.

Как ранее сообщал Expert.ru, Минсельхоз планирует возобновить закупки зерна в интервенционный фонд с 2022 года. Запасы могут увеличиться до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков .В настоящее время объем запасов зерновых в Госфонде оценивается в 200 тысяч тонн. В 2018 году Минсельхоз субсидировал перевозку зерна за границу, поскольку, по заявлению чиновников, такое решение обладает большей экономической эффективностью из-за дороговизны хранения зерна, - 900 рублей в год за тонну без учета стоимости страховки. Таким образом, на хранение будущих запасов будет уходить порядка двух миллиардов рублей в год.