«Не главный убийца»: в Англии сравнили смертность от COVID и других болезней

Коронавирус не является самой распространенной причиной смерти людей, болезни сердца, деменция и рак, – каждое из этих заболеваний в отдельности уносит в четыре раза больше жизней. К такому выводу пришли журналисты британского издания Mail on Sunday, обнародовав статистику смертности в стране за июль 2021 года.

«Теперь, когда почти восемь из десяти британцев защищены от серьезного заболевания благодаря вакцине, необходимы ли ежедневные подсчеты статистики по COVID? На самом деле не имеет значения, сколько людей заражается вирусом — если они защищены», — считает эксперт по общественному здравоохранению в Медицинской школе Брайтона и Сассекса, профессор Джеки Касселл.

Социолог из Университета Ноттингем Трент и бывший советник британского правительства по науке, профессор Роберт Дингуолл также отметил, что ежедневные сводки тревожат людей несоразмерно проблеме. Это, по его мнению, мешает населению адаптироваться к поствакцинальному миру, для которого и предназначались прививки.

Кроме того, из-за большого внимания к цифрам по COVID, данные по другим заболеваниям теперь трудно получить. Журналисты издания испытали это на собственном опыте. Приступив к созданию информационной панели, которая отображала бы данные об основных причинах смертности в Великобритании и сравнивала бы их с текущей статистикой по COVID-19, они обнаружили, что подобный ковидному уровень прозрачности для других заболеваний не обеспечивается. В результате журналисты Mail on Sunday выбрали «самых крупных убийц» в Великобритании по данным Управления национальной статистики: деменцию и болезнь Альцгеймера, рак, болезни сердца и инсульт.

«Самый поразительный результат заключается в том, что, несмотря на преобладающее внимание к опасностям COVID, это заболевание убивает очень мало людей по сравнению с другими смертоносными болезнями», — говорится в их публикации.

По данным британской статистики, еще до внедрения вакцины умерло менее 1% людей, заразившихся COVID-19. Но даже рак с хорошей выживаемостью, такой, как рак груди, по-прежнему имеет 25-процентную вероятность смерти. А при деменции пациент в среднем живет не более десяти лет после постановки диагноза. В больницы Великобритании ежемесячно в среднем попадают около 7000 человек с сердечными заболеваниями и 8000 человек с инсультом, подчеркнули журналисты.

Как ранее сообщал Expert.ru, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) спрогнозировал возможную стоимость оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на второе полугодие 2021 года в 111 млрд рублей. ФОМС сделал рассчеты на основе прогноза министерства здравоохранения РФ о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев инфицирования коронавирусом.

